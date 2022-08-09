Украинские шахматистки второй раз в истории завоевали золото Всемирной шахматной олимпиады

Украинки не проиграли ни одной матчевой встречи Фото: Ukrainian Chess Federation / Fаcebook

Решающие победы в матче с командой Польши одержали украинки Анна Ушенина и Мария Музычук. Счет поединка сборных – 3:1 в пользу Украины.

На сайте шахматной олимпиады указано, что еще две украинки – Анна Музычук (сестра Марии) и Наталья Букса – свои партии завершили вничью, играя черными. Мария и Анна выиграли белыми.

Общественное сообщает, что главным конкурентом украинок в борьбе за золото были индийки, но в заключительном туре они проиграли матчевую встречу американкам.

Федерация шахмат Украины отметила в Fаcebook, что в женской шахматной олимпиаде, которая проходила в индийском городе Ченнай, принимали участие 162 команды. Украинки не проиграли ни одной матчевой встречи, выиграв семь матчей из 11.

Пятой участницей украинской женской команды была Юлия Осьмак.