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Украинские шахматистки второй раз в истории завоевали золото Всемирной шахматной олимпиады

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Украинки не проиграли ни одной матчевой встречи
Украинки не проиграли ни одной матчевой встречи
Фото: Ukrainian Chess Federation / Fаcebook

Женская сборная Украины стала победителем Всемирной шахматной олимпиады по результатам завершившегося 9 августа 11-го тура соревнований. Об этом проинформировала в Fаcebook Международная шахматная федерация (ФИДЕ).

Решающие победы в матче с командой Польши одержали украинки Анна Ушенина и Мария Музычук. Счет поединка сборных – 3:1 в пользу Украины.

https://www.facebook.com/ChessFIDE/photos/a.198514613520712/5591936744178445/?type=3

На сайте шахматной олимпиады указано, что еще две украинки – Анна Музычук (сестра Марии) и Наталья Букса – свои партии завершили вничью, играя черными. Мария и Анна выиграли белыми.

Общественное сообщает, что главным конкурентом украинок в борьбе за золото были индийки, но в заключительном туре они проиграли матчевую встречу американкам.

Федерация шахмат Украины отметила в Fаcebook, что в женской шахматной олимпиаде, которая проходила в индийском городе Ченнай, принимали участие 162 команды. Украинки не проиграли ни одной матчевой встречи, выиграв семь матчей из 11.

Пятой участницей украинской женской команды была Юлия Осьмак.

https://www.facebook.com/UkrainianChessFederation/posts/pfbid025czfxTnF13DPA758BhDUwF3MfsFwLps7zFaiWoGBDrmAxQ92j8cB6UuHFWxXhcGwl

Контекст:

Победа в Ченнае стала для женской сборной Украины второй на шахматных олимпиадах. Первый раз украинки завоевали золото в 2006 году, тогда в команде также играла Ушенина.

В 2018 году украинки завоевали серебряные медали.

Мужская сборная Украины стала на Всемирной шахматной олимпиаде 2022 года 29-й.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Украина, Польша, шахматы, сборная Украины, Олимпиада, ФИДЕ, Мария Музычук, соревнования, Анна Ушенина, Анна Музычук, Федерация шахмат Украины, украинки
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