Украинские шахматистки второй раз в истории завоевали золото Всемирной шахматной олимпиады

Решающие победы в матче с командой Польши одержали украинки Анна Ушенина и Мария Музычук. Счет поединка сборных – 3:1 в пользу Украины.
На сайте шахматной олимпиады указано, что еще две украинки – Анна Музычук (сестра Марии) и Наталья Букса – свои партии завершили вничью, играя черными. Мария и Анна выиграли белыми.
Общественное сообщает, что главным конкурентом украинок в борьбе за золото были индийки, но в заключительном туре они проиграли матчевую встречу американкам.
Федерация шахмат Украины отметила в Fаcebook, что в женской шахматной олимпиаде, которая проходила в индийском городе Ченнай, принимали участие 162 команды. Украинки не проиграли ни одной матчевой встречи, выиграв семь матчей из 11.
Пятой участницей украинской женской команды была Юлия Осьмак.
Победа в Ченнае стала для женской сборной Украины второй на шахматных олимпиадах. Первый раз украинки завоевали золото в 2006 году, тогда в команде также играла Ушенина.
В 2018 году украинки завоевали серебряные медали.
Мужская сборная Украины стала на Всемирной шахматной олимпиаде 2022 года 29-й.