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Литовских фигуристов лишили госнаград за выступление в шоу жены Пескова

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Литовские фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас выступали на шоу Татьяны Навки в Сочи
Литовские фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас выступали на шоу Татьяны Навки в Сочи
Фото: ЕРА

Литовских фигуристов Маргариту Дробязко и ее супруга Повиласа Ванагаса лишили ордена Великого князя Литовского Гядиминаса за выступление в шоу "Лебединое озеро" жены пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Татьяны Навки. Об этом 10 августа написал в Facebook президент Литвы Гитанас Науседа.

Он назвал участие спортсменов в российском шоу циничным поступком, который стер заслуги фигуристов перед Литвой.

"Я не сомневаюсь, что пара танцоров была отличными спортсменами, но заслуги перед литовским государством, за которые они были оценены еще в 2000 году, были перечеркнуты циничным участием в коммерческом мероприятии в Сочи в то время, когда в водовороте украинской войны льется кровь невинных людей", – написал президент Литвы.

Он назвал решение о предоставлении Дробязко гражданства Литвы в 1993 году фарсом и заявил, что необходимо внести изменения в законодательство, чтобы иметь возможность лишить ее литовского паспорта. "Демократия должна уметь защищаться, иначе это не демократия", – подчеркнул Науседа.

https://www.facebook.com/nausedagitanas/posts/pfbid0ntt9NdkRyFQrBDNrXeuXxJcBb2acym5XqLkA1752FXA9HsUYxrT9fc92hkLK5yrxl

Контекст:

Дробязко – уроженка Москвы, с 1993 года выступает за Литву вместе со своим партнером Повиласом Ванагасом. Пара пять раз участвовала в Олимпийских играх, представляя Литву. В 2000 году супруги стали кавалерами ордена Великого князя Литовского Гядиминаса.

В шоу Навки также принимал участие вице-президент Федерации фигурного катания Украины, бывший олимпийский чемпион Виктор Петренко.

Национальный олимпийский комитет Украины осудил действия Петренко. После этого он лишился поста вице-президента федерации, а также президентской стипендии и права преподавать.

Теги: Россия, спорт, Литва, Сочи, война России против Украины, Татьяна Навка, Гитанас Науседа
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