Литовских фигуристов лишили госнаград за выступление в шоу жены Пескова

Он назвал участие спортсменов в российском шоу циничным поступком, который стер заслуги фигуристов перед Литвой.

"Я не сомневаюсь, что пара танцоров была отличными спортсменами, но заслуги перед литовским государством, за которые они были оценены еще в 2000 году, были перечеркнуты циничным участием в коммерческом мероприятии в Сочи в то время, когда в водовороте украинской войны льется кровь невинных людей", – написал президент Литвы.

Он назвал решение о предоставлении Дробязко гражданства Литвы в 1993 году фарсом и заявил, что необходимо внести изменения в законодательство, чтобы иметь возможность лишить ее литовского паспорта. "Демократия должна уметь защищаться, иначе это не демократия", – подчеркнул Науседа.