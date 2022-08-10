Литовских фигуристов лишили госнаград за выступление в шоу жены Пескова

Он назвал участие спортсменов в российском шоу циничным поступком, который стер заслуги фигуристов перед Литвой.
"Я не сомневаюсь, что пара танцоров была отличными спортсменами, но заслуги перед литовским государством, за которые они были оценены еще в 2000 году, были перечеркнуты циничным участием в коммерческом мероприятии в Сочи в то время, когда в водовороте украинской войны льется кровь невинных людей", – написал президент Литвы.
Он назвал решение о предоставлении Дробязко гражданства Литвы в 1993 году фарсом и заявил, что необходимо внести изменения в законодательство, чтобы иметь возможность лишить ее литовского паспорта. "Демократия должна уметь защищаться, иначе это не демократия", – подчеркнул Науседа.
Дробязко – уроженка Москвы, с 1993 года выступает за Литву вместе со своим партнером Повиласом Ванагасом. Пара пять раз участвовала в Олимпийских играх, представляя Литву. В 2000 году супруги стали кавалерами ордена Великого князя Литовского Гядиминаса.
В шоу Навки также принимал участие вице-президент Федерации фигурного катания Украины, бывший олимпийский чемпион Виктор Петренко.
Национальный олимпийский комитет Украины осудил действия Петренко. После этого он лишился поста вице-президента федерации, а также президентской стипендии и права преподавать.