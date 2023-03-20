"Бить на кортах". Федерация тенниса Украины выступила против бойкота соревнований с участием россиян и белорусов

"Этим обращением мы выражаем общую позицию относительно возможного решения НОК о полном бойкоте игроками всех международных турниров, где играют россияне или белорусы. Такое решение приведет к разрушению украинского тенниса, ведь игроки из этих стран принимают участие почти в каждом соревновании", – говорится в посте.
В ФТУ также считают вероятное решение НОК "санкцией не против агрессоров, а против украинцев, которые каждый на своем уровне продвигают проукраинскую позицию в каждом уголке мира, где они играют".
"Если лишить теннисистов возможности выступать на соревнованиях – это означает потерю одного из участков фронта. Если россиян и белорусов допускают к соревнованиям, нужно с ними играть и побеждать, а не избегать битвы. Так, как делают наши ребята в ВСУ на фронте и все сознательные граждане каждый на своем месте", – считают представители тенниса.
Они выступили с позицией "продолжать выступать на международных соревнованиях, активизировать борьбу за отстранение игроков из России и Беларуси" и "бить их на кортах по всему миру".
Обращение подписали президент ФТУ Сергей Лагур, а также теннисисты Ангелина Калинина (первая ракетка Украины), Даяна Ястремская, Катарина Завацкая, Надежда Киченок, Александр Овчаренко, Владислав Орлов и Илья Белобородько.
В связи с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину 28 февраля 2022 года исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.
25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе, но в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях.
По данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в результате российской агрессии погибли более 200 украинских спортсменов и тренеров.
31 января в МОК заявили, что утвержденные санкции против российских и белорусских спортсменов не подлежат пересмотру.
Не допускать спортсменов из России и Беларуси к Олимпиаде 2024 призвали министры спорта Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Аналогичное совместное заявление сделали спортивные организации Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции, Гренландии, Фарерских и Аландских островов. А министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук допустил, что в случае допуска российских и белорусских спортсменов Олимпиаду 2024 в Париже могут бойкотировать до 40 стран.