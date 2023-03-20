"Бить на кортах". Федерация тенниса Украины выступила против бойкота соревнований с участием россиян и белорусов

"Этим обращением мы выражаем общую позицию относительно возможного решения НОК о полном бойкоте игроками всех международных турниров, где играют россияне или белорусы. Такое решение приведет к разрушению украинского тенниса, ведь игроки из этих стран принимают участие почти в каждом соревновании", – говорится в посте.

В ФТУ также считают вероятное решение НОК "санкцией не против агрессоров, а против украинцев, которые каждый на своем уровне продвигают проукраинскую позицию в каждом уголке мира, где они играют".

"Если лишить теннисистов возможности выступать на соревнованиях – это означает потерю одного из участков фронта. Если россиян и белорусов допускают к соревнованиям, нужно с ними играть и побеждать, а не избегать битвы. Так, как делают наши ребята в ВСУ на фронте и все сознательные граждане каждый на своем месте", – считают представители тенниса.

Они выступили с позицией "продолжать выступать на международных соревнованиях, активизировать борьбу за отстранение игроков из России и Беларуси" и "бить их на кортах по всему миру".

Обращение подписали президент ФТУ Сергей Лагур, а также теннисисты Ангелина Калинина (первая ракетка Украины), Даяна Ястремская, Катарина Завацкая, Надежда Киченок, Александр Овчаренко, Владислав Орлов и Илья Белобородько.