Украинские фехтовальщики будут бойкотировать соревнования, где участвуют россияне и белорусы

Федерация провела онлайн-заседание, на котором главным вопросом было участие национальной сборной команды Украины в соревнованиях Международной федерации фехтования. К ним со второй половины апреля, возможно, будут допущены российские и белорусские спортсмены.
"Было принято решение не только не выходить на поединки на соревнованиях любых уровней с непосредственно российскими и белорусскими спортсменами, но и нашим спортсменам, тренерам, судьям не участвовать в соревнованиях, в которых будут принимать участие российские или белорусские спортсмены с активным привлечением к этому спортсменов других стран", – говорится в сообщении.
Президиум федерации также принял решение создать рабочую группу, которая определит конкретный план и содержание активных действий украинских спортсменов и тренеров на ближайших соревнованиях, на которых будет осуществлена попытка вернуть российских и белорусских спортсменов.
Кроме того, на заседании обсудили конкретные действия, направленные на обжалование решения конгресса Международной федерации фехтования по возвращению представителей РФ и РБ на международные соревнования под эгидой FIE.
10 марта конгресс FIE вопреки категорическим возражениям украинской стороны решил допустить к международным соревнованиям фехтовальщиков из России и Беларуси, которые были отстранены с международной арены в марте 2022 года в соответствии с рекомендацией МОК.
Решение о снятии санкций с агрессоров поддержали 89 членов конгресса FIE, 46 выступили против. Оно вступит в силу со второй половины апреля 2023 года, к ЧМ по фехтованию в Милане в июле, и позволит россиянам и белорусам принять участие в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 2024 года в Париже. При этом решение о том, смогут ли спортсмены обеих стран выступать под своим флагом, будет зависеть от рекомендации МОК.
Решение конгресса FIE раскритиковали в Федерации фехтования Украины. Оно вызывает чувство "полного опустошения внутри", отреагировала украинская саблистка, олимпийская чемпионка Ольга Харлан.
13 марта МОК прокомментировал решение FIE. Олимпийский комитет фактически не выразил возражений против решения допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, а также заявил, что "любая форма дискриминации несовместима с принадлежностью к олимпийскому движению".