Украинские фехтовальщики будут бойкотировать соревнования, где участвуют россияне и белорусы

Украинские фехтовальщики, тренера и судьи по фехтованию не будут участвовать в соревнованиях, куда пустили россиян и белорусов Фото: depositphotos.com

Федерация провела онлайн-заседание, на котором главным вопросом было участие национальной сборной команды Украины в соревнованиях Международной федерации фехтования. К ним со второй половины апреля, возможно, будут допущены российские и белорусские спортсмены.

"Было принято решение не только не выходить на поединки на соревнованиях любых уровней с непосредственно российскими и белорусскими спортсменами, но и нашим спортсменам, тренерам, судьям не участвовать в соревнованиях, в которых будут принимать участие российские или белорусские спортсмены с активным привлечением к этому спортсменов других стран", – говорится в сообщении.

Президиум федерации также принял решение создать рабочую группу, которая определит конкретный план и содержание активных действий украинских спортсменов и тренеров на ближайших соревнованиях, на которых будет осуществлена попытка вернуть российских и белорусских спортсменов.

Кроме того, на заседании обсудили конкретные действия, направленные на обжалование решения конгресса Международной федерации фехтования по возвращению представителей РФ и РБ на международные соревнования под эгидой FIE.