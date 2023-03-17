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Германия отказалась принимать этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска к соревнованиям спортсменов из РФ и Беларуси

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Этап Кубка мира по фехтованию среди женщин в Таубербишофсхайме должен был пройти в начале мая
Этап Кубка мира по фехтованию среди женщин в Таубербишофсхайме должен был пройти в начале мая
Фото: EPA (иллюстративное)

Исполком Федерации фехтования Германии (DFB) 16 марта проинформировал Международную федерацию фехтования (FIE) об отказе ФРГ принимать этап Кубка мира среди женщин, запланированный в начале мая в Таубербишофсхайме.

Об этом сообщается на сайте DFB.

По словам президента немецкой федерации Клаудии Бокель, разрешение участия в соревнованиях россиян и белорусов "вызвало бурные дискуссии как внутри организации, так и за ее пределами".

"Как и прежде, мы солидарны с людьми в Украине, которые страдают от агрессивной войны, – отметила Бокель. – Мы хотим дать четкий сигнал, что мы хотели бы другого результата. Мы все еще видим большое количество открытых вопросов… которые делают невозможным проведение турнира".

10 марта конгресс FIE вопреки категорическим возражениям украинской стороны решил допустить к международным соревнованиям фехтовальщиков из России и Беларуси, которые были отстранены с международной арены в марте 2022 года в соответствии с рекомендацией МОК.

Решение о снятии санкций с агрессоров поддержали 89 членов конгресса FIE, 46 выступили против. Оно вступит в силу со второй половины апреля 2023 года, к ЧМ по фехтованию в Милане в июле, и позволит россиянам и белорусам принять участие в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 2024 года в Париже. При этом решение о том, смогут ли спортсмены обеих стран выступать под своим флагом, будет зависеть от рекомендации.

Решение конгресса FIE раскритиковали в Федерации фехтования Украины. Оно вызывает чувство "полного опустошения внутри", отреагировала украинская саблистка, олимпийская чемпионка Ольга Харлан.

13 марта МОК прокомментировал решение FIE. Олимпийский комитет фактически не выразил возражений против решения допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, а также заявил, что "любая форма дискриминации несовместима с принадлежностью к олимпийскому движению".

Контекст:

В связи с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину 28 февраля 2022 года исполнительный совет МОК рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.

25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе, но в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях.

Президент Украины Владимир Зеленский после этого пригласил главу МОК Томаса Баха в Бахмут, "чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует". Зеленский 24 января в ходе телефонной беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что "спортсменам из России не место на Олимпийских играх в Париже", а 29 января написал французскому лидеру письмо на эту тему.

По данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в результате российской агрессии погибли более 200 украинских спортсменов и тренеров.

31 января в МОК заявили, что утвержденные санкции против российских и белорусских спортсменов не подлежат пересмотру

Не допускать спортсменов из России и Беларуси к Олимпиаде 2024 призвали министры спорта Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Аналогичное совместное заявление сделали спортивные организации Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции, Гренландии, Фарерских и Аландских островов. А министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук допустил, что в случае допуска российских и белорусских спортсменов Олимпиаду 2024 в Париже могут бойкотировать до 40 стран.

Теги: Россия, Германия, Украина, Беларусь, санкции, ФРГ, агрессия, фехтование, война России против Украины, спортсмены, женщины, соревнования, турнир, россияне
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