Германия отказалась принимать этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска к соревнованиям спортсменов из РФ и Беларуси

Этап Кубка мира по фехтованию среди женщин в Таубербишофсхайме должен был пройти в начале мая Фото: EPA (иллюстративное)

Об этом сообщается на сайте DFB.

По словам президента немецкой федерации Клаудии Бокель, разрешение участия в соревнованиях россиян и белорусов "вызвало бурные дискуссии как внутри организации, так и за ее пределами".

"Как и прежде, мы солидарны с людьми в Украине, которые страдают от агрессивной войны, – отметила Бокель. – Мы хотим дать четкий сигнал, что мы хотели бы другого результата. Мы все еще видим большое количество открытых вопросов… которые делают невозможным проведение турнира".

10 марта конгресс FIE вопреки категорическим возражениям украинской стороны решил допустить к международным соревнованиям фехтовальщиков из России и Беларуси, которые были отстранены с международной арены в марте 2022 года в соответствии с рекомендацией МОК.

Решение о снятии санкций с агрессоров поддержали 89 членов конгресса FIE, 46 выступили против. Оно вступит в силу со второй половины апреля 2023 года, к ЧМ по фехтованию в Милане в июле, и позволит россиянам и белорусам принять участие в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 2024 года в Париже. При этом решение о том, смогут ли спортсмены обеих стран выступать под своим флагом, будет зависеть от рекомендации.

Решение конгресса FIE раскритиковали в Федерации фехтования Украины. Оно вызывает чувство "полного опустошения внутри", отреагировала украинская саблистка, олимпийская чемпионка Ольга Харлан.

13 марта МОК прокомментировал решение FIE. Олимпийский комитет фактически не выразил возражений против решения допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, а также заявил, что "любая форма дискриминации несовместима с принадлежностью к олимпийскому движению".