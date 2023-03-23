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Олимпийский комитет не должен допустить "изоляции людей с определенным паспортом", заявил президент МОК, говоря о санкциях против россиян и белорусов

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Бах заявил, что МОК несет ответственность за права человека и Олимпийскую хартию
Бах заявил, что МОК несет ответственность за права человека и Олимпийскую хартию
Фото: EPA

Олимпийские игры и Международный олимпийский комитет не могут быть "арбитрами в политических спорах", заявил 22 марта президент Томас Бах. Об этом он сказал в выступлении на Рурском политическом фестивале, защищая планы МОК по включению российских и белорусских спортсменов в Парижские игры 2024 года, сообщило Reuters.

Он подчеркнул, что Игры должны держаться подальше от политики, иначе они "потеряют свою объединяющую силу".

По мнению Баха, "если политика решает, кто может участвовать в соревнованиях, тогда спорт и спортсмены становятся инструментами политики".

Он признал, что решения комитета имеют политические последствия, которые необходимо учитывать, и заявил, что МОК должен быть "политически нейтральным, но не аполитичным".

Однако, заявил Бах, спортивные чиновники "не должны совершить ошибку, возвысившись до арбитров политических споров, потому что мы будем раздавлены этими политическими силами".

В своей речи он заявил, что Украина хочет "полной изоляции всех россиян", и это, по словам Баха, "прямая цитата". Он добавил, что МОК стоит перед дилеммой, так как "чувствует, страдает и понимает украинский народ и спортсменов", но как глобальная организация несет ответственность за права человека и Олимпийскую хартию.

Оба эти понятия, подчеркнул Бах, "не допускают такой тотальной изоляции людей с определенным паспортом".

Reuters отмечает, что несколько десятков демонстрантов, среди которых были украинские беженцы, собрались у здания, где проходило выступление Баха, чтобы выразить протест против участия российских и белорусских спортсменов в парижских Олимпийских играх.

Они держали в руках фотографии разбомбленных спортивных объектов и плакаты с призывами к полному запрету участия российских и белорусских спортсменов.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, в том числе с территории Беларуси. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет МОК рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.

25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях. 

Президент Владимир Зеленский после этого пригласил Баха в Бахмут, "чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует". 

Глава НОК Украины Вадим Гутцайт 27 января заявил, что не исключает бойкота Украиной Олимпиады, если в ней будут участвовать белорусы и россияне.

По информации Reuters, в январе для спортсменов из России и Беларуси "был определен путь", по которому спортсмены из России и Беларуси смогут получить олимпийские путевки через азиатский отбор и выступить в следующем году в Париже в качестве нейтральных спортсменов.

В феврале более 30 стран, включая Грецию – страну рождения Олимпийских игр – и Францию, которая принимает их в 2024 году, поддержали запрет на участие россиян и белорусов в Олимпийских играх.

Теги: Россия, спорт, Беларусь, санкции, права человека, МОК, бойкот, Олимпиада, спортсмены, Томас Бах, соревнования, Олимпиада 2024, Олимпийские игры, Международный олимпийский комитет
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