Олимпийский комитет не должен допустить "изоляции людей с определенным паспортом", заявил президент МОК, говоря о санкциях против россиян и белорусов

Он подчеркнул, что Игры должны держаться подальше от политики, иначе они "потеряют свою объединяющую силу".

По мнению Баха, "если политика решает, кто может участвовать в соревнованиях, тогда спорт и спортсмены становятся инструментами политики".

Он признал, что решения комитета имеют политические последствия, которые необходимо учитывать, и заявил, что МОК должен быть "политически нейтральным, но не аполитичным".

Однако, заявил Бах, спортивные чиновники "не должны совершить ошибку, возвысившись до арбитров политических споров, потому что мы будем раздавлены этими политическими силами".

В своей речи он заявил, что Украина хочет "полной изоляции всех россиян", и это, по словам Баха, "прямая цитата". Он добавил, что МОК стоит перед дилеммой, так как "чувствует, страдает и понимает украинский народ и спортсменов", но как глобальная организация несет ответственность за права человека и Олимпийскую хартию.

Оба эти понятия, подчеркнул Бах, "не допускают такой тотальной изоляции людей с определенным паспортом".

Reuters отмечает, что несколько десятков демонстрантов, среди которых были украинские беженцы, собрались у здания, где проходило выступление Баха, чтобы выразить протест против участия российских и белорусских спортсменов в парижских Олимпийских играх.

Они держали в руках фотографии разбомбленных спортивных объектов и плакаты с призывами к полному запрету участия российских и белорусских спортсменов.