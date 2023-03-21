В ЕС рассматривают возможность ввести санкции против пророссийских олигархов в Молдове и Грузии – СМИ

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, в частности, заявила, что две эти страны сталкиваются с попытками политической дестабилизации со стороны РФ.

"Это требует от нас максимальной бдительности и может оправдать то, что мы начинаем рассматривать возможность преследования виновных в этих попытках", – сказала она перед началом саммита.

По словам главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, ЕС обязан создать новый механизм санкций против "российских марионеточных агентов, против тех олигархов в Молдове, которые готовят переворот".

"Молдове был предоставлен статус кандидата в члены ЕС в июне 2022 года вместе с Украиной, в то время как Грузии сначала придется провести несколько реформ, включая подавление политического и экономического влияния олигархов", – говорится в статье.

Предложение ввести ограничения против сил, участвующих в попытках дестабилизации в этих странах, поддержала также Румыния, отмечает издание.