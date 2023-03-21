В ЕС рассматривают возможность ввести санкции против пророссийских олигархов в Молдове и Грузии – СМИ

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, в частности, заявила, что две эти страны сталкиваются с попытками политической дестабилизации со стороны РФ.
"Это требует от нас максимальной бдительности и может оправдать то, что мы начинаем рассматривать возможность преследования виновных в этих попытках", – сказала она перед началом саммита.
По словам главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, ЕС обязан создать новый механизм санкций против "российских марионеточных агентов, против тех олигархов в Молдове, которые готовят переворот".
"Молдове был предоставлен статус кандидата в члены ЕС в июне 2022 года вместе с Украиной, в то время как Грузии сначала придется провести несколько реформ, включая подавление политического и экономического влияния олигархов", – говорится в статье.
Предложение ввести ограничения против сил, участвующих в попытках дестабилизации в этих странах, поддержала также Румыния, отмечает издание.
О том, что РФ стремится ослабить власть Молдовы, в феврале 2023 года сообщала американская разведка. Там считают, что связанные с российским правительством лица могут обеспечивать подготовку акций протеста, таких как демонстрации, организованные партией "Шор".
Перед этим президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на специальном заседании Европейского совета, что украинская разведка перехватила российские документы, свидетельствующие о планах РФ дестабилизировать ситуацию в Молдове.
9 июня 2022 года Европейский парламент призвал к введению санкций против миллиардера, основателя и бывшего лидера партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", экс-премьера Бидзины Иванишвили "за его роль в ухудшении политического процесса в Грузии". В документе говорится о связях Иванишвили с Кремлем, которые "определяют позицию нынешнего правительства Грузии.