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Зеленский: Украинские санкции – это часть глобального давления на Россию

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Зеленский: Каждый такой санкционный шаг мы тщательно прорабатываем
Зеленский: Каждый такой санкционный шаг мы тщательно прорабатываем
Фото: EPA

Украинские санкции являются частью глобального давления на Россию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 18 марта во время вечернего видеообращения, опубликованного его пресс-службой.

"Есть новые санкции СНБО. Более 400 человек и компаний. Большинство из них – российские. Это ВПК государства-террориста. Но также это иранские, сирийские лица, те, кто помогает террору. Каждый такой санкционный шаг мы тщательно прорабатываем. Украинские санкции – это часть глобального давления на Россию", – заявил глава государства.

Он подчеркнул, что все, "кто производит оружие для террора против Украины, кто помогает России разжигать агрессию, в частности, снабжая "Шахедами" (беспилотники иранского производства, которыми РФ атакует Украину. – "ГОРДОН"), кто поддерживает российское разрушение международного права, могут быть только маргиналами для мира".

"Теми, кого, в конце концов, привлекут к ответственности за все, что они делают против наших людей, против людей в целом, против международного права", – добавил президент.

Контекст:

18 марта Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 300 физических лиц и 141 юридического лица. В частности, санкции ведены против президента Сирии Башара Асада. 

Из 300 физических лиц, против которых введены санкции, три гражданина Сирии, семь – Ирана, остальные – РФ. Из 141 юридического лица 16 иранских компаний, включая Shahed Aviation Industries Company и Shahed aviation industries research center, две базирующиеся в Объединенных Арабских Эмиратах. Остальные – российские, преимущественно машиностроительные и военные заводы, а также научно-производственные предприятия, в частности: концерн "Калашников", концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", автомобильный завод "Урал", Объединенная судостроительная корпорация, Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Иран, Сирия, санкции, Башар Асад, Владимир Зеленский, война России против Украины
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