Зеленский: Украинские санкции – это часть глобального давления на Россию

"Есть новые санкции СНБО. Более 400 человек и компаний. Большинство из них – российские. Это ВПК государства-террориста. Но также это иранские, сирийские лица, те, кто помогает террору. Каждый такой санкционный шаг мы тщательно прорабатываем. Украинские санкции – это часть глобального давления на Россию", – заявил глава государства.

Он подчеркнул, что все, "кто производит оружие для террора против Украины, кто помогает России разжигать агрессию, в частности, снабжая "Шахедами" (беспилотники иранского производства, которыми РФ атакует Украину. – "ГОРДОН"), кто поддерживает российское разрушение международного права, могут быть только маргиналами для мира".

"Теми, кого, в конце концов, привлекут к ответственности за все, что они делают против наших людей, против людей в целом, против международного права", – добавил президент.