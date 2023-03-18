Зеленский ввел санкции против Башара Асада на 10 лет. Всего в списке 300 человек

В приложении к указу в списке физических лиц, против которых вводятся санкции, под №280 фигурирует гражданин Сирии Башар Хафез аль-Асад (Bashar Hafez al-Asad), с датой рождения 11 ноября 1965 года.

Действующий президент Сирии Башар Хафез аль-Асад, согласно данным его официальной биографии, родился 11 сентября 1965 года.

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Также под ограничения попали, в частности, премьер-министр Сирии Хусейн Арнус и министр иностранных дел страны Фейсал аль-Микдад,

Санкции введены сроком на 10 лет и среди прочего предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств.

Из 300 физических лиц, против которых введены санкции, три гражданина Сирии, семь – Ирана, остальные – РФ. Санкции введены сроком на 10 лет и предусматривают, в частности, блокирование активов и торговых операций, транзита и перевозок по территории Украины, аннулирование лицензий, запрет на приватизацию и покупку земли, передачи технологий и прав на интеллектуальную собственность.

Из 141 юридического лица 16 иранских компаний, включая Shahed Aviation Industries Company и Shahed aviation industries research center, две базирующиеся в Объединенных Арабских Эмиратах.

Остальные - российские, преимущественно машиностроительные и военные заводы, а также научно-производственные предприятия, в частности, концерн "Калашников", концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", автомобильный завод "Урал", объединенная судостроительная корпорация, государственный космический научно-производственный центр им.Хруничева. Санкции против них введены также на 10 лет.