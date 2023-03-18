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Зеленский ввел санкции против Башара Асада на 10 лет. Всего в списке 300 человек

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Зеленский ввел санкции против сотен юридических и физических лиц
Зеленский ввел санкции против сотен юридических и физических лиц
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных санкций против 300 физических лиц и 141 юридического лица. Соответствующий указ подписан и обнародован 18 марта на сайте президента.

В приложении к указу в списке физических лиц, против которых вводятся санкции, под №280 фигурирует гражданин Сирии Башар Хафез аль-Асад (Bashar Hafez al-Asad), с датой рождения 11 ноября 1965 года.

Действующий президент Сирии Башар Хафез аль-Асад, согласно данным его официальной биографии, родился 11 сентября 1965 года.

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Также под ограничения попали, в частности, премьер-министр Сирии Хусейн Арнус и министр иностранных дел страны Фейсал аль-Микдад,

Санкции введены сроком на 10 лет и среди прочего предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств.

Из 300 физических лиц, против которых введены санкции, три гражданина Сирии, семь – Ирана, остальные – РФ. Санкции введены сроком на 10 лет и предусматривают, в частности, блокирование активов и торговых операций, транзита и перевозок по территории Украины, аннулирование лицензий, запрет на приватизацию и покупку земли, передачи технологий и прав на интеллектуальную собственность.

Из 141 юридического лица 16 иранских компаний, включая Shahed Aviation Industries Company и Shahed aviation industries research center, две базирующиеся в Объединенных Арабских Эмиратах.

Остальные - российские, преимущественно машиностроительные и военные заводы, а также научно-производственные предприятия, в частности, концерн "Калашников", концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", автомобильный завод "Урал", объединенная судостроительная корпорация, государственный космический научно-производственный центр им.Хруничева. Санкции против них введены также на 10 лет.

Контекст:

Зеленский неоднократно утверждал санкции против физлиц и юрлиц, связанных со страной-агрессором – Россией. Предыдущие были обнародованы 27 февраля – президент Украины подписал три указа о новых санкциях против россиян. Позже указы были обнародованы на сайте президента. ервым из них санкции введены в отношении представителей российской сферы спорта, которые пытаются "поставить спорт на службу агрессии". Второй указ ввел ограничения в отношении 109 физических и семи юридических лиц РФ, причастных к похищению украинских детей. Третий предусматривал санкции против 164 физических лиц и 85 – против юридических, связанных с отправкой наемников в Украину. В санкционном списке есть дочери руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина Полина и Вероника. Также в нем значатся Екатерина Пригожина и Дмитрий Уткин, которого называют основателем ЧВК.

До этого президент Украины утвердил дополнения к санкционному списку 19 февраля. В список вошли 333 физических лица и одно юридическое – Московская биржа.

Кроме того, в 2023 году президент своим указом ввел ограничения против 119 жителей РФ198 физлиц (среди которых – пропагандисты, деятели российской культуры и медиасферы), 185 физических и юридических лиц, причастных к железнодорожным перевозкам техники и солдат РФ, представителей УПЦ МП и Русской православной церкви (на оккупированных РФ территориях Украины), атомной отрасли РФ, а также 200 физлиц, в числе которых один гражданин Украины – уволенный в начале декабря 2022 года из-за "коллаборационной и предательской деятельности" заместитель главного инженера Запорожской АЭС Юрий Черничук. 

Теги: Россия, Украина, Сирия, санкции, Башар Асад, СНБО, указ, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, премьер-министр, российские оккупанты
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