Зеленский ввел в действие решение СНБО об энергобезопасности

"Постановляю ввести в действие решение СНБО Украины от 13 января 2023 года "О состоянии выполнения решений СНБО Украины по вопросам энергетической безопасности и безотлагательных мер по обеспечению работы национальной экономики во время осенне-зимнего периода 2022–2023 годов в условиях особого периода", – говорится в документе.
Само решение СНБО Украины также опубликовано на сайте президента, но большинство его пунктов содержат закрытую информацию для служебного пользования.
В открытых для ознакомления пунктах говорится об отмене или признании утратившими силу некоторых решений СНБО, принятых в 2013-м и 2014 году.
Россия осенью и зимой совершила 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.
По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.