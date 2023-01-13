Зеленский ввел в действие решение СНБО об энергобезопасности

"Постановляю ввести в действие решение СНБО Украины от 13 января 2023 года "О состоянии выполнения решений СНБО Украины по вопросам энергетической безопасности и безотлагательных мер по обеспечению работы национальной экономики во время осенне-зимнего периода 2022–2023 годов в условиях особого периода", – говорится в документе.

Само решение СНБО Украины также опубликовано на сайте президента, но большинство его пунктов содержат закрытую информацию для служебного пользования.

В открытых для ознакомления пунктах говорится об отмене или признании утратившими силу некоторых решений СНБО, принятых в 2013-м и 2014 году.