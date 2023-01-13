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Зеленский ввел в действие решение СНБО об энергобезопасности

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Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО, большинство пунктов которого засекречены
Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО, большинство пунктов которого засекречены
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие сегодняшнее решение Совета нацбезопасности и обороны Украины об энергобезопасности. Указ №18/2023 опубликован на сайте главы государства.

"Постановляю ввести в действие решение СНБО Украины от 13 января 2023 года "О состоянии выполнения решений СНБО Украины по вопросам энергетической безопасности и безотлагательных мер по обеспечению работы национальной экономики во время осенне-зимнего периода 2022–2023 годов в условиях особого периода", – говорится в документе.

Само решение СНБО Украины также опубликовано на сайте президента, но большинство его пунктов содержат закрытую информацию для служебного пользования.

В открытых для ознакомления пунктах говорится об отмене или признании утратившими силу некоторых решений СНБО, принятых в 2013-м и 2014 году.

Контекст:

Россия осенью и зимой совершила 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: экономика, энергетика, СНБО, указ, Владимир Зеленский, энергобезопасность, энергосистема
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