"Укрэнерго": В выходные ожидается потепление, прогнозируется уменьшение потребления электроэнергии

"Сохраняется дефицит мощности в энергосистеме, особенно выраженный в утренние и вечерние часы. В то же время уже в выходные ожидается постепенное потепление по всей Украине, в результате чего прогнозируется уменьшение потребления", – говорится в сообщении.

Всем областям доведены лимиты потребления, которые действуют с 2.00 до 24.00.

"Напоминаем, что общий дефицит в энергосистеме – следствие массированных ракетных и дроновых атак россиян по энергетической инфраструктуре. Кроме этого, враг временно оккупировал ряд электростанций, производивших электроэнергию для украинцев, среди которых крупнейшая Запорожская АЭС, мощности которой могли бы в полной мере покрыть потребность в электроэнергии", – сообщили в компании.