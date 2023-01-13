"Укрэнерго": В выходные ожидается потепление, прогнозируется уменьшение потребления электроэнергии

"Сохраняется дефицит мощности в энергосистеме, особенно выраженный в утренние и вечерние часы. В то же время уже в выходные ожидается постепенное потепление по всей Украине, в результате чего прогнозируется уменьшение потребления", – говорится в сообщении.
Всем областям доведены лимиты потребления, которые действуют с 2.00 до 24.00.
"Напоминаем, что общий дефицит в энергосистеме – следствие массированных ракетных и дроновых атак россиян по энергетической инфраструктуре. Кроме этого, враг временно оккупировал ряд электростанций, производивших электроэнергию для украинцев, среди которых крупнейшая Запорожская АЭС, мощности которой могли бы в полной мере покрыть потребность в электроэнергии", – сообщили в компании.
Россия осенью и зимой совершила 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.
По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.