ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Укрэнерго": В выходные ожидается потепление, прогнозируется уменьшение потребления электроэнергии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лимиты потребления действуют с 2.00 до 24.00
Лимиты потребления действуют с 2.00 до 24.00
Фото: EPA

Потребление электроэнергии в Украине 13 января находится на уровне вчерашнего дня, в энергосистеме сохраняется дефицит. Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго" в Facebook.

"Сохраняется дефицит мощности в энергосистеме, особенно выраженный в утренние и вечерние часы. В то же время уже в выходные ожидается постепенное потепление по всей Украине, в результате чего прогнозируется уменьшение потребления", – говорится в сообщении.

Всем областям доведены лимиты потребления, которые действуют с 2.00 до 24.00.

"Напоминаем, что общий дефицит в энергосистеме – следствие массированных ракетных и дроновых атак россиян по энергетической инфраструктуре. Кроме этого, враг временно оккупировал ряд электростанций, производивших электроэнергию для украинцев, среди которых крупнейшая Запорожская АЭС, мощности которой могли бы в полной мере покрыть потребность в электроэнергии", – сообщили в компании.

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid027h74jCWAGdAdGvTP7nG2Z9FiXVBNyfp4zsoUFnchANqD3WJxVEiK4UgpvmQbsJiel

Контекст:

Россия осенью и зимой совершила 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: энергетика, Укрэнерго, электричество, электроэнергия, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Они не заставят нас умолкнуть". "Жадан і Собаки" вместе с ВВ и "Братами Гадюкіними" выступили с пятичасовым концертом в центре Харькова
"Они не заставят нас умолкнуть". "Жадан і Собаки" вместе с ВВ и "Братами Гадюкіними" выступили с пятичасовым концертом в центре Харькова
  "Один из лучших рецептов хлеба, который приходилось печь!" Как приготовить картофельный хлеб с хрустящей тоненькой корочкой
  "Один из лучших рецептов хлеба, который приходилось печь!" Как приготовить картофельный хлеб с хрустящей тоненькой корочкой
"Красивое все". Loboda засветила рельеф груди под облегающей майкой
"Красивое все". Loboda засветила рельеф груди под облегающей майкой
  ТНМК презентовали анимационный блокбастер о минной безопасности "Дивись, куди йдеш". Видео
  ТНМК презентовали анимационный блокбастер о минной безопасности "Дивись, куди йдеш". Видео
"О боже мой! Просто чудесно!", "Секси". 27-летняя Бех-Романчук показала ягодицы на пляже
"О боже мой! Просто чудесно!", "Секси". 27-летняя Бех-Романчук показала ягодицы на пляже
Новая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак прогулялась с его дочерью
Новая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак прогулялась с его дочерью
Тина Кароль показала фото без одежды и белья
Тина Кароль показала фото без одежды и белья
В госпитале умерла дочь Элвиса Пресли. 54-летняя певица пережила своего сына, который покончил жизнь самоубийством, на два с половиной года
В госпитале умерла дочь Элвиса Пресли. 54-летняя певица пережила своего сына, который покончил жизнь самоубийством, на два с половиной года
Дорофеева показала фото со свидания с Кацуриным
Дорофеева показала фото со свидания с Кацуриным
49-летняя Клум снялась в прозрачной блузке
49-летняя Клум снялась в прозрачной блузке
35-летняя Никитюк показала букет от тайного поклонника
35-летняя Никитюк показала букет от тайного поклонника
Маск удалил своего родного брата из друзей в Twitter СМИ
Маск удалил своего родного брата из друзей в Twitter – СМИ
Дочь Ани Лорак покатала на миниавтомобиле отца, его новую возлюбленную и ее дочь
Дочь Ани Лорак покатала на миниавтомобиле отца, его новую возлюбленную и ее дочь
"Не хочу цветов или ценных подарков". Огневич в свой день рождения сделала заявление
"Не хочу цветов или ценных подарков". Огневич в свой день рождения сделала заявление
"Просто секс, и точка", "Красивые ножки". Сопонару подняла ногу перед камерой
"Просто секс, и точка", "Красивые ножки". Сопонару подняла ногу перед камерой
Украинцы в сети обратились к исполнителю роли Капитана Америки, которого озвучил раненый на фронте актер Линартович
Украинцы в сети обратились к исполнителю роли Капитана Америки, которого озвучил раненый на фронте актер Линартович
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
27-летняя Бех-Романчук сделала селфи в трусах (197782)
2
"Такое чувство, что он сказал матом". В сети обсуждают пляжное видео Ани Лорак с мужчиной (154928)
3
"Думаешь, я буду говорить "какая классная песня", хотя песня – говно". Ефросинина высказалась об украинской певице (154533)
4
"Люблю эту жопу, которая меня сильно раздражает". MamaRika призналась, что не поздравила мужа с годовщиной их отношений (57121)
5
"Пусть она теперь с этим живет". Полякова рассказала, что написала Ани Лорак после ее концерта в Одессе (49349)
6
Зибров рассказал, почему не жалеет о разводе с первой женой (44503)
7
48-летняя экс-жена Кличко снялась в халате. Фото (41842)
8
"Никто не может обидеть без вашего согласия". Злата Огневич высказалась о причинах обид (40657)
 
 
 
 