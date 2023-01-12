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Создан "приемлемый рабочий механизм" импорта электроэнергии из Европы, но его еще будут усовершенствовать – Минэкономики Украины

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С начала года Украина импортирует небольшие объемы электроэнергии из Европы, сообщали в Минэнерго
С начала года Украина импортирует небольшие объемы электроэнергии из Европы, сообщали в Минэнерго
Фото: depositphotos.com

Механизм импорта электроэнергии из ЕС, веденный решением Кабмина 3 января, позволит производителям снизить зависимость от плановых отключений электроэнергии и будет способствовать усилению энергетической безопасности Украины, считает первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

Об этом она заявила 11 января на встрече с представителями отраслевых объединений и предприятий – крупнейших потребителей электроэнергии, сообщает пресс-служба Минэкономики. 

"Это было непросто, но нам удалось создать приемлемый рабочий механизм. Доступная пропускная способность для импорта электроэнергии из стран ЕС, в том числе Румынии и Словакии, составляет 600 МВт. Предприятия, которые будут покупать импортируемую электроэнергию, будут гарантированно защищены от плановых ограничений электроснабжения в объемах закупленной ими электроэнергии", – сказала Свириденко. 

В пресс-службе отметили, что на встрече представители украинских предприятий и отраслевых объединений высказали свои предложения, как улучшить предложенный механизм и решить отдельные вопросы энергоснабжения.

"Предложения будут аккумулированы Минэкономики и Минэнерго и учтены при дальнейшей работе по обеспечению баланса энергосистемы для функционирования экономики в условиях военного положения", – пообещали в министерстве.

https://www.facebook.com/mineconomdev/posts/pfbid02cksYGLxCk4TCeDrfw6XCa4HoTFmLr1ZtW69w4kmULGNr7yCnYkjpfEmhmEG4y3HWl

Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал в декабре 2022 года, что Украина рассматривает возможность импорта электроэнергии из Европы, но только при условии компенсации от иностранных партнеров разницы в цене, так как в Европе электроэнергия ориентировочно втрое дороже, чем в Украине. 

С начала 2023 года Украина уже импортирует небольшие объемы электроэнергии из Европы, сообщил 11 января министр энергетики Герман Галущенко.

Контекст:

Россия с октября 2022 года совершила ряд массированных атак на украинскую энергетику. Всего украинская энергосистема перенесла уже 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак, сообщили в "Укрэнерго" 2 января 2023 года.

В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: экономика, энергетика, импорт, бизнес, электричество, Министерство экономики, Министерство энергетики, электроэнергия, электроснабжение, Минэкономики, энергосистема, Юлия Свириденко
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