Создан "приемлемый рабочий механизм" импорта электроэнергии из Европы, но его еще будут усовершенствовать – Минэкономики Украины

С начала года Украина импортирует небольшие объемы электроэнергии из Европы, сообщали в Минэнерго Фото: depositphotos.com

Об этом она заявила 11 января на встрече с представителями отраслевых объединений и предприятий – крупнейших потребителей электроэнергии, сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Это было непросто, но нам удалось создать приемлемый рабочий механизм. Доступная пропускная способность для импорта электроэнергии из стран ЕС, в том числе Румынии и Словакии, составляет 600 МВт. Предприятия, которые будут покупать импортируемую электроэнергию, будут гарантированно защищены от плановых ограничений электроснабжения в объемах закупленной ими электроэнергии", – сказала Свириденко.

В пресс-службе отметили, что на встрече представители украинских предприятий и отраслевых объединений высказали свои предложения, как улучшить предложенный механизм и решить отдельные вопросы энергоснабжения.

"Предложения будут аккумулированы Минэкономики и Минэнерго и учтены при дальнейшей работе по обеспечению баланса энергосистемы для функционирования экономики в условиях военного положения", – пообещали в министерстве.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал в декабре 2022 года, что Украина рассматривает возможность импорта электроэнергии из Европы, но только при условии компенсации от иностранных партнеров разницы в цене, так как в Европе электроэнергия ориентировочно втрое дороже, чем в Украине.

С начала 2023 года Украина уже импортирует небольшие объемы электроэнергии из Европы, сообщил 11 января министр энергетики Герман Галущенко.