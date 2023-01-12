ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

НБУ прогнозирует замедление инфляции в 2023 году

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В 2022 году инфляция в Украине составила 26,6%
В 2022 году инфляция в Украине составила 26,6%
Фото: depositphotos.com

Потребительская инфляция в Украине в 2023 году будет оставаться высокой, но ожидается ее умеренное замедление, заявил 11 января Национальный банк Украины.

"Несмотря на войну, инфляционные процессы в Украине остаются контролируемыми, и НБУ прогнозирует умеренное замедление инфляции в 2023 году. Этому будет способствовать последовательная экономическая политика при поддержке международных партнеров и замедлении мировой инфляции. В то же время потребительская инфляция в Украине и дальше будет высокой", – говорится в комментарии НБУ.

Нацбанк предупредил, что риски для инфляционных процессов и ухудшения ожиданий остаются значительными, в частности из-за возможных обострений на фронте, а также терактов со стороны России и вызванного ими дефицита электроэнергии.

Национальный регулятор напомнил, что, по данным Госстата, в 2022 году инфляция в Украине составила 26,6%

Согласно данным НБУ, сырые продукты в 2022 году подорожали на 41,6%, обработанные продовольственные товары  на 29,3%, цены на непродовольственные товары выросли на 21,3%. Административно-регулируемые цены в прошлом году выросли на 15,3%. Темпы роста цен на горючее по итогам 2022 года достигли 69,4%

Как отмечает Нацбанк, ускорение инфляции в 2022 году, прежде всего, связано с последствиями полномасштабной военной агрессии России. Среди них:

  • разрушение предприятий и инфраструктуры;
  • нарушение производства и цепей снабжения;
  • рост производственных издержек бизнеса;
  • ситуативный ажиотажный спрос на отдельные товары и услуги;
  • курсовые эффекты;
  • ухудшение в течение года ожиданий населения и бизнеса.

"Кроме того, на цены в Украине давило глобальное ускорение инфляции – именно в прошлом году большинство стран обновили многолетние инфляционные максимумы", – добавили в НБУ.

Вопреки войне и высокой мировой инфляции, фактические темпы роста цен в Украине оставались контролируемыми, а инфляционное давление в последние месяцы стабилизировалось, заявил Нацбанк.

Так, фактическая потребительская инфляция в декабре 2022 года оказалась даже ниже прогноза, опубликованного в инфляционном отчете за октябрь 2022 года. Это произошло, в частности, благодаря деоккупации части Херсонской области и разблокированию поставок товаров из других областей Украины. Кроме того, сдерживающим фактором продуктовой инфляции было уменьшение спроса на продовольствие со стороны общепита на фоне отключений электроэнергии, а также изменение структуры спроса населения в сторону продовольственных товаров, которые могут долго храниться без охлаждающих приборов.

Контекст:

Национальный банк Украины и международные рейтинговые агентства прогнозировали в Украине годовую инфляцию на уровне 30%.

3 июня 2022 года Нацбанк повысил учетную ставку с 10% до 25%.

В НБУ отмечали, что повышение ставки снизит давление на курс гривны и будет стимулировать потребителей выбирать инструменты сбережения в гривне, а не в валюте. А также усилит возможности самого Нацбанка по сдерживанию инфляции во время войны.

20 октября в НБУ спрогнозировали сохранение учетной ставки на прежнем уровне до конца 2024 года, отметив, что инфляция в условиях войны ожидаемо растет, но остается управляемой.

Теги: инфляция, гривна, НБУ, бизнес, цены, продукты, электроэнергия, Нацбанк, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Никитюк показала зону декольте вблизи
Никитюк показала зону декольте вблизи
"Такая люксовая", "Как всегда, огонь". В сети обсуждают новое фото Loboda
"Такая люксовая", "Как всегда, огонь". В сети обсуждают новое фото Loboda
"Не могу дождаться, чтобы вернуться на корт". 25-летняя теннисистка Осака сообщила о беременности
"Не могу дождаться, чтобы вернуться на корт". 25-летняя теннисистка Осака сообщила о беременности
"Что портит платье, так это бретельки черного бюстгальтера", "Профессионалы бы не сделали такой ошибки". В сети обсуждают новый образ Хайек
"Что портит платье, так это бретельки черного бюстгальтера", "Профессионалы бы не сделали такой ошибки". В сети обсуждают новый образ Хайек
Бывший муж Ани Лорак вместе с их 11-летней дочерью переехал из Швейцарии во Францию и показал, как они отдыхают в Париже
Бывший муж Ани Лорак вместе с их 11-летней дочерью переехал из Швейцарии во Францию и показал, как они отдыхают в Париже
После заражения менингитом умер британский музыкант Джефф Бек, которого называют самым выдающимся гитаристом в мире
После заражения менингитом умер британский музыкант Джефф Бек, которого называют самым выдающимся гитаристом в мире
В Чечне прокомментировали призыв российских депутатов лишить Меладзе звания народного артиста республики
В Чечне прокомментировали призыв российских депутатов лишить Меладзе звания народного артиста республики
"Действительно красивая женщина". В сети обсуждают новое видео Натальи Егоровой, которая рассталась с мэром Киева Кличко
"Действительно красивая женщина". В сети обсуждают новое видео Натальи Егоровой, которая рассталась с мэром Киева Кличко
"Много хейта, что снайперы не открывают лицо". Эмеральд ответила на обвинения в публичности
"Много хейта, что снайперы не открывают лицо". Эмеральд ответила на обвинения в публичности
Принц Гарри заявил, что был рожден как донор органов на случай, если что-то случится с его старшим братом
Принц Гарри заявил, что был рожден как донор органов на случай, если что-то случится с его старшим братом
"Вау, какая красота!", "Принцесса". Солонару показала фото в белом платье
"Вау, какая красота!", "Принцесса". Солонару показала фото в белом платье
Каменских поделилась новым фото без Потапа
Каменских поделилась новым фото без Потапа
"Такое чувство, что он сказал матом". В сети обсуждают пляжное видео Ани Лорак с мужчиной
"Такое чувство, что он сказал матом". В сети обсуждают пляжное видео Ани Лорак с мужчиной
"НАОНИ Оркестра" даст два концерта в Киеве
"НАОНИ Оркестра" даст два концерта в Киеве
"Соблазн для зрелых и молодых мужчин". Тина Кароль засветила плечи и декольте
"Соблазн для зрелых и молодых мужчин". Тина Кароль засветила плечи и декольте
27-летняя Бех-Романчук сделала селфи в трусах
27-летняя Бех-Романчук сделала селфи в трусах
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это дурдом", "Боже, какие конченые". Гордон показал, как российские пенсионерки "колядуют" (220681)
2
Бывший муж Ани Лорак встретился с их 11-летней дочерью в Швейцарии (96122)
3
"Думаешь, я буду говорить "какая классная песня", хотя песня – говно". Ефросинина высказалась об украинской певице (79768)
4
"Такое чувство, что он сказал матом". В сети обсуждают пляжное видео Ани Лорак с мужчиной (77995)
5
27-летняя Бех-Романчук сделала селфи в трусах (75078)
6
Как выглядят Рианна и Loboda в одинаковых платьях (69044)
7
Дорофеева в полный рост снялась в белых облегающих шортах и носках (43640)
8
"Люблю эту жопу, которая меня сильно раздражает". MamaRika призналась, что не поздравила мужа с годовщиной их отношений (42366)
 
 
 
 