НБУ прогнозирует замедление инфляции в 2023 году

В 2022 году инфляция в Украине составила 26,6% Фото: depositphotos.com

"Несмотря на войну, инфляционные процессы в Украине остаются контролируемыми, и НБУ прогнозирует умеренное замедление инфляции в 2023 году. Этому будет способствовать последовательная экономическая политика при поддержке международных партнеров и замедлении мировой инфляции. В то же время потребительская инфляция в Украине и дальше будет высокой", – говорится в комментарии НБУ.

Нацбанк предупредил, что риски для инфляционных процессов и ухудшения ожиданий остаются значительными, в частности из-за возможных обострений на фронте, а также терактов со стороны России и вызванного ими дефицита электроэнергии.

Национальный регулятор напомнил, что, по данным Госстата, в 2022 году инфляция в Украине составила 26,6%.

Согласно данным НБУ, сырые продукты в 2022 году подорожали на 41,6%, обработанные продовольственные товары – на 29,3%, цены на непродовольственные товары выросли на 21,3%. Административно-регулируемые цены в прошлом году выросли на 15,3%. Темпы роста цен на горючее по итогам 2022 года достигли 69,4%

Как отмечает Нацбанк, ускорение инфляции в 2022 году, прежде всего, связано с последствиями полномасштабной военной агрессии России. Среди них:

разрушение предприятий и инфраструктуры;

нарушение производства и цепей снабжения;

рост производственных издержек бизнеса;

ситуативный ажиотажный спрос на отдельные товары и услуги;

курсовые эффекты;

ухудшение в течение года ожиданий населения и бизнеса.

"Кроме того, на цены в Украине давило глобальное ускорение инфляции – именно в прошлом году большинство стран обновили многолетние инфляционные максимумы", – добавили в НБУ.

Вопреки войне и высокой мировой инфляции, фактические темпы роста цен в Украине оставались контролируемыми, а инфляционное давление в последние месяцы стабилизировалось, заявил Нацбанк.

Так, фактическая потребительская инфляция в декабре 2022 года оказалась даже ниже прогноза, опубликованного в инфляционном отчете за октябрь 2022 года. Это произошло, в частности, благодаря деоккупации части Херсонской области и разблокированию поставок товаров из других областей Украины. Кроме того, сдерживающим фактором продуктовой инфляции было уменьшение спроса на продовольствие со стороны общепита на фоне отключений электроэнергии, а также изменение структуры спроса населения в сторону продовольственных товаров, которые могут долго храниться без охлаждающих приборов.