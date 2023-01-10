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В 2022 году инфляция в Украине составила 26,6% – Госстат

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По данным Госстата, больше всего выросли в цене яйца и фрукты
По данным Госстата, больше всего выросли в цене яйца и фрукты
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

В течение 2022 года потребительские цены в Украине выросли на 26,6%, проинформировала (.doc) 10 января 2023 года Государственная служба статистики Украины.

"Инфляция на потребительском рынке в декабре 2022 года по сравнению с ноябрем 2022 года составляла 0,7%, за год в целом – 26,6%.

Согласно графику, опубликованному Госстатом, в прошлом году самой высокой инфляция была в марте (4,5%), самой низкой – в июле и ноябре (по 0,7%).

Скриншот: ukrstat.gov.ua
Скриншот: ukrstat.gov.ua

По данным Госстата, за год в Украине больше всего подорожали яйца куриные (на 76,6%) и фрукты (на 73,8%).

Контекст:

Национальный банк Украины и международные рейтинговые агентства прогнозировали в Украине годовую инфляцию на уровне 30%.

3 июня 2022 года Нацбанк повысил учетную ставку с 10% до 25%.

В НБУ отмечали, что повышение ставки снизит давление на курс гривны и будет стимулировать потребителей выбирать инструменты сбережения в гривне, а не в валюте. А также усилит возможности самого Нацбанка по сдерживанию инфляции во время войны.

20 октября в НБУ спрогнозировали сохранение учетной ставки на прежнем уровне до конца 2024 года, отметив, что инфляция в условиях войны ожидаемо растет, но остается управляемой.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: инфляция, статистика, Госстат, цены, фрукты, яйца
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