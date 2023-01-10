В 2022 году инфляция в Украине составила 26,6% – Госстат

По данным Госстата, больше всего выросли в цене яйца и фрукты Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

"Инфляция на потребительском рынке в декабре 2022 года по сравнению с ноябрем 2022 года составляла 0,7%, за год в целом – 26,6%.

Согласно графику, опубликованному Госстатом, в прошлом году самой высокой инфляция была в марте (4,5%), самой низкой – в июле и ноябре (по 0,7%).

Скриншот: ukrstat.gov.ua

По данным Госстата, за год в Украине больше всего подорожали яйца куриные (на 76,6%) и фрукты (на 73,8%).