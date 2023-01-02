Бизнес в Украине стал хуже оценивать деловую активность – Нацбанк

Опрос проводился с 5-го по 22 декабря.

"В декабре бизнес продолжил ослаблять оценки своей экономической деятельности. Ужесточение негативных последствий активных боевых действий, риск дальнейших терактов против критической инфраструктуры и продолжительное ее восстановление, сокращение производства, снижение реальных доходов населения осложнили экономическую активность и повлияли на ухудшение ожиданий предприятий всех секторов, участвующих в ежемесячных опросах", – говорится в сообщении.

НБУ отмечает, что предприятия промышленности ухудшили негативные оценки собственных экономических перспектив из-за перебоев с энергоснабжением, но ожидания объемов новых заказов на продукцию, в частности экспортных, были менее пессимистичными.

"Несколько смягчились ожидания роста цен на сырье и материалы, а также цен на продукцию собственного производства Предприятия строительства имели самые сдержанные среди других секторов экономики оценки своей деятельности из-за низкого спроса на жилье, роста производственных затрат, перебои с энергоснабжением, а также сезонный фактор", – объяснил регулятор.

Негативные оценки своей деятельности предприятия торговли связывают с вероятным ростом цен поставщиков и темпами роста стоимости товаров, закупленных для продажи, а предприятия сферы услуг "сохранили пессимистические оценки своих экономических результатов ввиду невозможности налаживания полноценной логистики и слабого спроса".

"Подавляющее большинство предприятий, участвующих в опросах, продолжают ожидать удорожания собственной продукции / услуг на фоне высоких ожиданий роста закупочных цен поставщиков. Предприятия всех секторов, привлеченных к опросу, настроены на дальнейшее сокращение общей численности работников, пессимистические ожидания – в секторе строительства", – пишут в Нацбанке.