Россия завалила Казахстан просьбами о помощи в обходе санкций – Reuters

Агентство пишет, что "Россия завалила Казахстан просьбами" об импорте "крайне необходимых товаров".
Собеседники журналистов говорят о просьбах россиян о "помощи в доставке всего". Речь идет как о подшипниках и деталях к самолетам, так и о редкоземельных металлах.
"Бум только начинается", – считает один из собеседников Reuters. Связывают это, в частности, с сообщениями о планах Турции бороться с транзитом подсанкционных товаров.
Один из казахстанских предпринимателей рассказал британскому агентству, что за помощь в перевозке редкоземельного металла из Австралии ему предложили $1 млн и что это и другие подобные предложения он отклонил.
В числе товаров, в которых заинтересована Россия, оказались в том числе промышленное оборудование, передовая электроника и "даже материалы для банковских карт".
Россия остается крупнейшим торговым партнером Казахстана, подчеркивает Reuters. Он отмечает, что экспорт из Казахстана в Россию вырос в 2022 году "на четверть", до $8,8 млрд. И в то же время "Казахстан резко увеличил импорт компьютеров из стран Европы и Тайваня".
Санкции против России были введены в ответ на ее агрессию в отношении Украины еще в 2014 году. После полномасштабного вторжения российских войск 24 февраля 2022 года ограничения существенно расширили.
В частности, в феврале 2023 года Европейский союз утвердил уже 10-й санкционный пакет против России.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 11,4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.