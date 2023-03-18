Россия завалила Казахстан просьбами о помощи в обходе санкций – Reuters

У Казахстана россияне просят об импорте "даже материалов для банковских карт" Фото: ЕРА

Агентство пишет, что "Россия завалила Казахстан просьбами" об импорте "крайне необходимых товаров".

Собеседники журналистов говорят о просьбах россиян о "помощи в доставке всего". Речь идет как о подшипниках и деталях к самолетам, так и о редкоземельных металлах.

"Бум только начинается", – считает один из собеседников Reuters. Связывают это, в частности, с сообщениями о планах Турции бороться с транзитом подсанкционных товаров.

Один из казахстанских предпринимателей рассказал британскому агентству, что за помощь в перевозке редкоземельного металла из Австралии ему предложили $1 млн и что это и другие подобные предложения он отклонил.

В числе товаров, в которых заинтересована Россия, оказались в том числе промышленное оборудование, передовая электроника и "даже материалы для банковских карт".

Россия остается крупнейшим торговым партнером Казахстана, подчеркивает Reuters. Он отмечает, что экспорт из Казахстана в Россию вырос в 2022 году "на четверть", до $8,8 млрд. И в то же время "Казахстан резко увеличил импорт компьютеров из стран Европы и Тайваня".