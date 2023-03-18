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Россия завалила Казахстан просьбами о помощи в обходе санкций – Reuters

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У Казахстана россияне просят об импорте "даже материалов для банковских карт"
У Казахстана россияне просят об импорте "даже материалов для банковских карт"
Фото: ЕРА

"В последние недели" компании из России массово обращаются к партнерам в Казахстане с просьбами помочь обойти международные санкции, которые против России были введены в связи с полномасштабным вторжением в Украину. Об этом 17 марта сообщило агентство Reuters со ссылкой на семь источников.

Агентство пишет, что "Россия завалила Казахстан просьбами" об импорте "крайне необходимых товаров".

Собеседники журналистов говорят о просьбах россиян о "помощи в доставке всего". Речь идет как о подшипниках и деталях к самолетам, так и о редкоземельных металлах.

"Бум только начинается", – считает один из собеседников Reuters. Связывают это, в частности, с сообщениями о планах Турции бороться с транзитом подсанкционных товаров.

Один из казахстанских предпринимателей рассказал британскому агентству, что за помощь в перевозке редкоземельного металла из Австралии ему предложили $1 млн и что это и другие подобные предложения он отклонил.

В числе товаров, в которых заинтересована Россия, оказались в том числе промышленное оборудование, передовая электроника и "даже материалы для банковских карт".

Россия остается крупнейшим торговым партнером Казахстана, подчеркивает Reuters. Он отмечает, что экспорт из Казахстана в Россию вырос в 2022 году "на четверть", до $8,8 млрд. И в то же время "Казахстан резко увеличил импорт компьютеров из стран Европы и Тайваня".

Контекст:

Санкции против России были введены в ответ на ее агрессию в отношении Украины еще в 2014 году. После полномасштабного вторжения российских войск 24 февраля 2022 года ограничения существенно расширили.

В частности, в феврале 2023 года Европейский союз утвердил уже 10-й санкционный пакет против России.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 11,4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Турция, Австралия, Казахстан, санкции, импорт, бизнес, экспорт, транзит, компьютеры, предприниматели, перевозки
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