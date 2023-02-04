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Турция продала России товары для военных нужд в обход санкций США – СМИ

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WSJ: Часть экспорта из Турции в РФ товары военного назначения
WSJ: Часть экспорта из Турции в РФ – товары военного назначения
Фото: ЕРА

Турция поставляла в Россию электротехнику, комплектующие и другие товары американского производства, нарушая условия экспортного контроля и санкций США. Об этом 3 февраля написала The Wall Street Journal со ссылкой на торговые данные.

По информации газеты, не менее 13 турецких компаний продали в РФ пластмассу, резиновые изделия и транспортные средства на сумму около $18,5 млн. Их получили российские фирмы, которые находятся под санкциями США из-за их причастности к нападению на Украину.

Некоторые доставленные товары необходимы для обеспечения вооруженных сил России, отмечает WSJ.

Также турецкие экспортеры с марта по октябрь 2022 года отправили в РФ лифтов, электрогенераторов, печатных плат и другого оборудования производства США на сумму $15 млн в нарушение американского экспортного контроля.

Среди компаний, получивших турецкое оборудование, издание также упоминает дочернее предприятие российской корпорации "Тактические ракеты", которая производит системы вооружения для российского флота, и компанию "Промтехнология", которая производит винтовки. Обе фирмы находятся под санкциями США.

Контекст:

Как отмечает The Washington Post, Россия производит мало собственных чипов, полагаясь на импорт из азиатских и западных стран. Однако крупнейшие мировые производители микросхем начали прекращать поставки в Россию в конце февраля – после того, как вступили в силу ограничения, введенные США.

Введенные США санкции вынуждают Россию использовать компьютерные чипы от посудомоечных машин и холодильников в некоторой военной технике.

14 октября замминистра торговли США Дон Грейвс заявил, что в результате санкций ввоз в Россию полупроводников, "являющихся жизненной силой российского оружия", снизился на 70% по сравнению с прошлым годом. По информации минфина США, российский военно-промышленный комплекс сейчас не способен производить и обслуживать оборудование, "критически важное" для проведения военных операций в Украине.

Теги: Россия, США, Турция, санкции, вооружение, экспорт, WSJ
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