Турция продала России товары для военных нужд в обход санкций США – СМИ

По информации газеты, не менее 13 турецких компаний продали в РФ пластмассу, резиновые изделия и транспортные средства на сумму около $18,5 млн. Их получили российские фирмы, которые находятся под санкциями США из-за их причастности к нападению на Украину.

Некоторые доставленные товары необходимы для обеспечения вооруженных сил России, отмечает WSJ.

Также турецкие экспортеры с марта по октябрь 2022 года отправили в РФ лифтов, электрогенераторов, печатных плат и другого оборудования производства США на сумму $15 млн в нарушение американского экспортного контроля.

Среди компаний, получивших турецкое оборудование, издание также упоминает дочернее предприятие российской корпорации "Тактические ракеты", которая производит системы вооружения для российского флота, и компанию "Промтехнология", которая производит винтовки. Обе фирмы находятся под санкциями США.