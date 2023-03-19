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Молдова планирует ввести санкции против около 25 человек в связи с войной РФ против Украины – глава МИД

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По словам Попеску, решение о санкциях уже принято, но до завершения "всех юридических шагов" должно пройти некоторое время
По словам Попеску, решение о санкциях уже принято, но до завершения "всех юридических шагов" должно пройти некоторое время
Фото: EPA

Молдова постепенно присоединяется к санкциям, введенным Евросоюзом в отношении России из-за российской войны против Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Нику Попеску в интервью Europa Liberă, которое вышло 17 марта.

Он заявил, что через несколько недель Молдова введет санкции в отношении большего количества граждан России.

"Речь идет преимущественно о запретах на поездки, замораживании банковских счетов или активов этих физических лиц, которые в той или иной степени причастны к агрессии против Украины", – сказал министр.

По словам Попеску, решение уже принято, но до завершения "всех юридических шагов" должно пройти некоторое время.

Он не назвал имен лиц, которым будет запрещен въезд в Республику Молдова, но сообщил, что в список войдут "около 25 человек" и что около половины из них являются гражданами России.

Контекст:

ЕС впервые ввел санкции против России в ответ на ее агрессию в отношении Украины в 2014 году. В 2022 году, после полномасштабного вторжения российских войск, ограничения существенно расширили.

25 февраля 2023 года об утверждении 10-го санкционного пакета ЕС против России сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В Еврокомиссии рассказали, что в санкционный список включены 120 физических и юридических лиц. Введены торговые и финансовые санкции, в том числе дальнейшие запреты на экспорт на сумму более €11 млрд, что "лишает российскую экономику важнейших технологических и промышленных товаров", отметили в ЕК.

Украина настаивает на санкциях против атомной отрасли РФ и "Росатома". 16 февраля Politico сообщило со ссылкой на трех дипломатов, что Европейская комиссия передумала налагать ограничения на ядерную отрасль России в 10-м пакете санкций. 20 февраля эту информацию подтвердил Боррель.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 11,4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Молдова, санкции, война России против Украины, Николае Попеску
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