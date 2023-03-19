Молдова планирует ввести санкции против около 25 человек в связи с войной РФ против Украины – глава МИД

По словам Попеску, решение о санкциях уже принято, но до завершения "всех юридических шагов" должно пройти некоторое время Фото: EPA

Он заявил, что через несколько недель Молдова введет санкции в отношении большего количества граждан России.

"Речь идет преимущественно о запретах на поездки, замораживании банковских счетов или активов этих физических лиц, которые в той или иной степени причастны к агрессии против Украины", – сказал министр.

По словам Попеску, решение уже принято, но до завершения "всех юридических шагов" должно пройти некоторое время.

Он не назвал имен лиц, которым будет запрещен въезд в Республику Молдова, но сообщил, что в список войдут "около 25 человек" и что около половины из них являются гражданами России.