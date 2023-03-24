США проверят, не помогали ли швейцарские банки Credit Suisse и UBS обходить санкции российским олигархам – СМИ

Об этом, ссылаясь на источники, 24 марта сообщило агентство Bloomberg.

Запросы на получение информации от американского правительства Credit Suisse и UBS получили до проблем, которые стали причиной их слияния, рассказали собеседники агентства. Такие повестки также получили некоторые крупные американские банки, пишет СМИ.

Расследование американского минюста направлено на выяснение того, какие сотрудники банков имели дело с клиентами, попавшими под санкции, и как эти клиенты проверялись в течение последних нескольких лет.

Credit Suisse до поглощения своим конкурентом UBS был известен как банк, который обслуживал богатых россиян, отметило Bloomberg. По информации агентства, на пике своей деятельности банк управлял более чем $60 млрд для российских клиентов, которые обеспечивали россиянам от $500 до $600 млн в год дохода.

По данным украинской редакции Forbes, среди клиентов Credit Suisse были и украинцы. Директор по инвестициям Capital Times Артем Щербина сказал изданию, что Credit Suisse "всегда отличался особой лояльностью богатых клиентов из Восточной Европы".

По его данным, билет в клуб клиентов крупного швейцарского банка стоит от 1 млн франков/ долларов/евро, а средний чек активов под управлением Credit Suisse на одного состоятельного клиента составляет 10 млн франков.

Имея такие средства, человек из Восточной Европы мог рассчитывать, что банк не будет слишком придирчивым при проверке происхождения его капитала, сказал эксперт.

Bloomberg считает, что расследование минюста США может побудить UBS "более тщательно изучить список клиентов своего меньшего конкурента после экстренного поглощения".