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В Швейцарии объявили о слиянии двух крупнейших банков, чтобы защитить экономику страны. Эксперт объяснила, как эта ситуация повлияет на Украину

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Credit Suisse терял клиентов в последнее время, в феврале банк объявил о крупных убытках
Credit Suisse терял клиентов в последнее время, в феврале банк объявил о крупных убытках
Фото: ЕРА

Крупнейший банк Швейцарии UBS согласился купить своего конкурента – банк Credit Suisse. О сделке национальный банк Швейцарии сообщил 19 марта.

"Сегодня UBS объявил о поглощении Credit Suisse. Это поглощение стало возможным при поддержке федерального правительства Швейцарии, Швейцарского управления по надзору за финансовыми рынками FINMA и Швейцарского национального банка. С поглощением Credit Suisse банком UBS было найдено решение для обеспечения финансовой стабильности и защиты швейцарской экономики в этой исключительной ситуации", – говорится в релизе. 

Как отмечает Reuters, в рамках сделки UBS заплатит 3 млрд швейцарских франков ($3,23 млрд) за Credit Suisse и возьмет на себя убытки в размере до $5,4 млрд. 

Согласно сообщению национального банка Швейцарии, правительство намерено поддержать банки. Credit Suisse и UBS могут получить от Центробанка $108 млрд кредита для поддержания ликвидности. 

Credit Suisse – банк с 167-летней историей, пишет Reuters. В феврале банк отчитался о крупнейших убытках за последние годы (7,29 млрд швейцарских франков, что эквивалентно $7,9 млрд) и признал, что клиенты за последний квартал вывели из него 110 млрд швейцарских франков ($119 млрд).

Credit Suisse был вынужден привлечь $54 млрд финансирования от Центробанка для поддержания ликвидности, но аналитики назвали недостаточной такую меру, отметило агентство. За последние 12 месяцев акции банка потеряли более 75% своей стоимости.

К "затруднительному положению" банк привели череда многолетних скандалов, смена высшего руководства, многомиллиардные убытки и неинтересная стратегия, считает Reuters.

CNN называет слияние банков "отчаянными попытками швейцарской власти предотвратить крах системы". Credit Suisse – второй по величине кредитор страны, этот банк и UBS входят в 30 наиболее важных банков для мировой финансовой системы, а их активы вместе составляют почти $1,7 трлн. Решение приветствовали регуляторы по всему миру, в частности Европейский центральный банк и Банк Англии. 

Однако слияние двух крупнейших швейцарских банков, целью которого было решение проблемы стабильности банковской системы, выглядит как триггер ее распространения, добавила "ВВС News Україна" – после объявления о сделке акции Credit Suisse обвалились на 60%, а UBS, – на 13%. Кроме того, упали цены на нефть.

UBS поглотил Credit Suisse после того, как в начале марта в США обанкротились два крупных банка – Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank. 

В комментарии "ВВС News Україна" глава аналитического отдела Dragon Capital Елена Билан высказала мнение, что российская агрессия является настолько мощным фактором, что невзгоды на мировых финансовых рынках вряд ли сильно затронут Украину. 

Однако опосредованные последствия, такие как, например, падение цен на топливо, могут повлиять, считает она. 

"Если это не временное явление и снижение мировых цен на нефть будет продолжаться, то для Украины это может быть даже позитивом, потому что нефтепродукты составляют существенную долю импорта – около 20%, или $1 млрд ежемесячно. Кроме того, говорит экономист, снижение цен на нефть – это негатив для российской экономики, а значит, "двойной позитив" для Украины", – отмечает "ВВС News Україна", ссылаясь на эксперта. 

По мнению Билан, нынешние проблемы в банковской системе не должны спровоцировать мировой кризис. Если это произойдет, то Украине будет сложнее получать финансовую помощь от партнеров, отметила эксперт. По ее оценке, на объемах помощи это не скажется. 

"Думаю, есть понимание, что победа Украины и ее финансовая стабильность – важный фактор. И никто не хочет провоцировать дополнительные проблемы в финансовой системе из-за Украины", – резюмировала Билан. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: банки, экономика, Швейцария, кризис, Центробанк, Европейский центральный банк, убытки, Банк Англии, финансы, Credit Suisse
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