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По программе "Доступные кредиты 5–7–9%" банки Украины выдали займов почти на 182 млрд грн

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За время действия военного положения выдано кредитов на 91,96 млрд грн, отметили в Минфине
За время действия военного положения выдано кредитов на 91,96 млрд грн, отметили в Минфине
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

В Украине по программе "Доступные кредиты 5–7–9%" с начала ее действия займы получили почти 58 тыс. предпринимателей. Об этом 13 марта проинформировало Министерство финансов.

"С момента старта государственной программы "Доступные кредиты 5–7–9%" субъекты предпринимательства получили от уполномоченных банков 57 943 кредита на общую сумму 181,59 млрд грн", – говорится в сообщении.

В Минфине отметили, что только за последнюю неделю было выдано 511 льготных кредитов на общую сумму 1,92 млрд грн.

"За период действия военного положения в Украине (с 24 февраля 2022 года. – "ГОРДОН") в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5–7–9%" заключен 23 121 кредитный договор на общую сумму 91,96 млрд грн", – объяснили в ведомстве.

Минфин отметил, что из этой суммы 53,17 млрд грн выдано на антивоенные цели, 0,87 млрд грн – на инвестиционные, 6,98 млрд грн – как антикризисные кредиты, 4,37 млрд грн – как рефинансирование ранее полученных кредитов, 26,55 млрд грн – кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Контекст:

Программа "Доступные кредиты 579%" для малого и среднего бизнеса стартовала в Украине в феврале 2020 года. Ее реализует Фонд развития предпринимательства.

В Министерстве финансов сообщали, что программа предусматривает создание условий для удешевления и доступности кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в национальной валюте, а также предоставления частичных гарантий.

17 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил об упрощении условий ведения бизнеса. "Любой бизнес сможет получить кредит под 0%. На время военного положения плюс один месяц после войны. Дальше будет минимальная ставка – 5%. Общий объем кредита может быть до 60 млн грн. Чтобы был шире круг бизнесов, которые смогут воспользоваться нашей программой", – сказал он.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: банки, бизнес, Министерство финансов, кредиты, предприниматели, Минфин
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