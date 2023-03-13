По программе "Доступные кредиты 5–7–9%" банки Украины выдали займов почти на 182 млрд грн

За время действия военного положения выдано кредитов на 91,96 млрд грн, отметили в Минфине Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

"С момента старта государственной программы "Доступные кредиты 5–7–9%" субъекты предпринимательства получили от уполномоченных банков 57 943 кредита на общую сумму 181,59 млрд грн", – говорится в сообщении.

В Минфине отметили, что только за последнюю неделю было выдано 511 льготных кредитов на общую сумму 1,92 млрд грн.

"За период действия военного положения в Украине (с 24 февраля 2022 года. – "ГОРДОН") в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5–7–9%" заключен 23 121 кредитный договор на общую сумму 91,96 млрд грн", – объяснили в ведомстве.

Минфин отметил, что из этой суммы 53,17 млрд грн выдано на антивоенные цели, 0,87 млрд грн – на инвестиционные, 6,98 млрд грн – как антикризисные кредиты, 4,37 млрд грн – как рефинансирование ранее полученных кредитов, 26,55 млрд грн – кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей.