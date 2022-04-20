"Люди строили, брали кредиты, мечтали, и все разрушено – жизни, судьбы". Ребрик рассказала, как с семьей покидала Киев в первый день войны

Ребрик: Наша семья быстрая на подъем, поэтому детям это подавалось как поездка к бабушке с дедушкой. Они собирались с удовольствием, только мы с Андреем знали, чего стоили эти сборы Фото: liliia.rebrik / Instagram

По словам Ребрик, после этого она позвонила мужу, хореографу Андрею Дикому.

"Я же 24-го еще выехала на эфир. Все было как всегда – помыла голову, сделала прическу. И когда уже в студии гримировалась, все начали что-то обсуждать – началось, началось. Звоню мужу, он берет трубку, и я через трубку слышу страшный взрыв. Андрей быстро поднимает детей, одевает полусонных, чтобы спуститься в бомбоубежище. В результате эфир отменили, я приехала домой, посмотрела на детей в подвале и решила ехать к родителям, они живут в западной Украине. Наша семья вообще быстрая на подъем, поэтому детям это подавалось как поездка к бабушке с дедушкой. Они собирались с удовольствием, только мы с Андреем знали, чего стоили эти сборы, – рассказала артистка. – Ехали очень долго. На житомирской трассе на выезде из Киева простояли пять часов. В какой-то момент Андрей говорит: "Может, свернем на дачу?" Теперь думаю: "Боже, это счастье, что мы не свернули на дачу, которая у нас в Макаровском районе".

Ребрик отметила, что не знает, в каком состоянии находится их дом.

"Камеры все выбились, света нет. Вроде, говорят, дома стоят. Надеюсь, все хорошо. Но сейчас это не важно. После всего, что увидели, материальная история теряет смысл. Хотя и понимаю, как это все тяжело давалось каждому человеку, люди что-то строили, брали кредиты, накапливали всю жизнь, что-то планировали, мечтали, и так в мгновение ока все разрушено – жизни, судьбы", – подчеркнула Ребрик.

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