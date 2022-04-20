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20 апреля, 2022
 
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"Люди строили, брали кредиты, мечтали, и все разрушено – жизни, судьбы". Ребрик рассказала, как с семьей покидала Киев в первый день войны

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Ребрик: Наша семья быстрая на подъем, поэтому детям это подавалось как поездка к бабушке с дедушкой. Они собирались с удовольствием, только мы с Андреем знали, чего стоили эти сборы
Ребрик: Наша семья быстрая на подъем, поэтому детям это подавалось как поездка к бабушке с дедушкой. Они собирались с удовольствием, только мы с Андреем знали, чего стоили эти сборы
Фото: liliia.rebrik / Instagram

Украинская ведущая Лилия Ребрик за несколько часов до нападения РФ на Украину отправилась на работу и узнала о войне от коллег, когда гримировалась перед выходом в эфир. Об этом она рассказала 19 апреля в интервью "КП в Украине".

По словам Ребрик, после этого она позвонила мужу, хореографу Андрею Дикому.

"Я же 24-го еще выехала на эфир. Все было как всегда – помыла голову, сделала прическу. И когда уже в студии гримировалась, все начали что-то обсуждать – началось, началось. Звоню мужу, он берет трубку, и я через трубку слышу страшный взрыв. Андрей быстро поднимает детей, одевает полусонных, чтобы спуститься в бомбоубежище. В результате эфир отменили, я приехала домой, посмотрела на детей в подвале и решила ехать к родителям, они живут в западной Украине. Наша семья вообще быстрая на подъем, поэтому детям это подавалось как поездка к бабушке с дедушкой. Они собирались с удовольствием, только мы с Андреем знали, чего стоили эти сборы, – рассказала артистка. – Ехали очень долго. На житомирской трассе на выезде из Киева простояли пять часов. В какой-то момент Андрей говорит: "Может, свернем на дачу?" Теперь думаю: "Боже, это счастье, что мы не свернули на дачу, которая у нас в Макаровском районе".

Ребрик отметила, что не знает, в каком состоянии находится их дом.

"Камеры все выбились, света нет. Вроде, говорят, дома стоят. Надеюсь, все хорошо. Но сейчас это не важно. После всего, что увидели, материальная история теряет смысл. Хотя и понимаю, как это все тяжело давалось каждому человеку, люди что-то строили, брали кредиты, накапливали всю жизнь, что-то планировали, мечтали, и так в мгновение ока все разрушено – жизни, судьбы", – подчеркнула Ребрик.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Лилия Ребрик родилась в 1981 году в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В том же году она стала артисткой Киевского академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. С 2017 года Ребрик является ведущей утреннего шоу на канале "Украина" под названием "Ранок з Україною".

Дочерей Диану (2012) и Полину (2018) Ребрик родила в браке с хореографом Андреем Диким.

Теги: война России против Украины, телеведущая, Лилия Ребрик
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