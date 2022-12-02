Верховная Рада разрешила списывать кредиты на машины и жилье, уничтоженные военными действиями

28 ноября законопроект ко второму чтению согласовал комитет ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

За документ проголосовали 265 депутатов.

Согласно закону, заемщик может требовать приостановить выплаты по кредиту на имущество, если оно оказалось на оккупированной территории или в районах боевых действий или было уничтожено в результате военных действий. Для этого ему необходимо предоставить подтверждающие документы, объяснил Железняк.

Проект предусматривает также процедуру полного списания кредита на жилье, но при соблюдении нескольких условий:

по состоянию на 23 февраля 2022 года оно должно быть единственным местом проживания семьи заемщика;

на 23 февраля нет просроченной задолженности банку по договору.

Относительно кредитов на автомобили, аннулирование задолженности возможно, если авто было уничтожено и было единственным транспортным средством в семье заемщика. А также если по кредиту не было просроченных более чем на семь дней задолженностей.

Железняк также проинформировал, что проект оговаривает срок подачи заявок на списание кредита: это период действия в Украине военного положения плюс три месяца после дня его прекращения.