ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Верховная Рада разрешила списывать кредиты на машины и жилье, уничтоженные военными действиями

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
За документ проголосовали 265 депутатов
За документ проголосовали 265 депутатов
Фото: EPA

Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект №7441-1 о списании кредитов на жилье и автомобили, которые были повреждены или уничтожены во время войны. Об этом заместитель главы комитета, депутат от "Голоса" Ярослав Железняк 1 ноября сообщил в Telegram, а также сказано на сайте парламента.

28 ноября законопроект ко второму чтению согласовал комитет ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

За документ проголосовали 265 депутатов. 

Согласно закону, заемщик может требовать приостановить выплаты по кредиту на имущество, если оно оказалось на оккупированной территории или в районах боевых действий или было уничтожено в результате военных действий. Для этого ему необходимо предоставить подтверждающие документы, объяснил Железняк. 

Проект предусматривает также процедуру полного списания кредита на жилье, но при соблюдении нескольких условий:

  • по состоянию на 23 февраля 2022 года оно должно быть единственным местом проживания семьи заемщика;
  • на 23 февраля нет просроченной задолженности банку по договору.

Относительно кредитов на автомобили, аннулирование задолженности возможно, если авто было уничтожено и было единственным транспортным средством в семье заемщика. А также  если по кредиту не было просроченных более чем на семь дней задолженностей.

Железняк также проинформировал, что проект оговаривает срок подачи заявок на списание кредита: это период действия в Украине военного положения плюс три месяца после дня его прекращения.

Контекст:

9 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №7441-1 о списании долгов по кредитам на имущество граждан, уничтоженное во время войны. Документ поддержали 283 депутата.

26 августа Министерство инфраструктуры и Министерство цифровой трансформации представили Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. В нем будет храниться информация о жилых зданиях и других сооружениях, разрушенных во время российского вторжения.

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, автомобили, вторжение, закон, жилье, российская агрессия, война России против Украины, выплаты, имущество, Ярослав Железняк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Красиво, чувственно и нежно". Alyosha показала картину, которую написала кофе. Фото
"Красиво, чувственно и нежно". Alyosha показала картину, которую написала кофе. Фото
"Эта зима самое главное сражение нашего несокрушимого народа". Боржемская обратилась к украинцам
"Эта зима – самое главное сражение нашего несокрушимого народа". Боржемская обратилась к украинцам
"Красавицы-украиночки". Звезды "Женского квартала" Сопонару, Адамчук и Кекелия снялись вместе
"Красавицы-украиночки". Звезды "Женского квартала" Сопонару, Адамчук и Кекелия снялись вместе
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе позировала на корточках. Фото
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе позировала на корточках. Фото
Цимбалюк без одежды показал объятия со своей новой девушкой. Фото
Цимбалюк без одежды показал объятия со своей новой девушкой. Фото
Никитюк рассказала, как пересекла границу Украины
Никитюк рассказала, как пересекла границу Украины
Байден и Макрон вместе со своими женами поели мороженое в одном из ресторанов Вашингтона
Байден и Макрон вместе со своими женами поели мороженое в одном из ресторанов Вашингтона
Жена Бекхэма тайком сняла мужа, который пел под Мэрайю Кэри, и выложила этот ролик в сеть. Видео
Жена Бекхэма тайком сняла мужа, который пел под Мэрайю Кэри, и выложила этот ролик в сеть. Видео
"Идите срать в другом месте". Дорофеева ответила на обвинения в том, что "увела мужа у подруги"
"Идите срать в другом месте". Дорофеева ответила на обвинения в том, что "увела мужа у подруги"
Вязаная шапка и укороченные брюки широкого кроя. Бывшая жена мэра Киева Кличко показала новый образ
Вязаная шапка и укороченные брюки широкого кроя. Бывшая жена мэра Киева Кличко показала новый образ
  Песни 10 финалистов украинского нацотбора, одна из которых прозвучит на "Евровидении 2023" в Ливерпуле. Аудио
  Песни 10 финалистов украинского нацотбора, одна из которых прозвучит на "Евровидении 2023" в Ливерпуле. Аудио
Скорсезе и Фармига проведут концерт в Нью-Йорке, посвященный столетию исполнения "Щедрика" в США
Скорсезе и Фармига проведут концерт в Нью-Йорке, посвященный столетию исполнения "Щедрика" в США
Кунис рассказала, при каких обстоятельствах восемь лет назад познакомилась с Зеленским
Кунис рассказала, при каких обстоятельствах восемь лет назад познакомилась с Зеленским
  "Разве не лучше услышать нашу историю от нас?" Netflix показал тизер документального фильма о принце Гарри и его жене Меган. Видео
  "Разве не лучше услышать нашу историю от нас?" Netflix показал тизер документального фильма о принце Гарри и его жене Меган. Видео
"Моя вселенная". 38-летняя Зиневич показала детей от 62-летнего Тигипко
"Моя вселенная". 38-летняя Зиневич показала детей от 62-летнего Тигипко
Невзоров: Вся жуть впереди. Она наступит, когда выяснится, что война беспричинна
Невзоров: Вся жуть впереди. Она наступит, когда выяснится, что война беспричинна
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Спасибо, что не спустила ниже", "Дура". 46-летняя Волочкова опозорилась, снявшись в белье (245740)
2
"Вместе не видно", "Развод на женщин хорошо влияет". В сети обсуждают расставание Потапа с Каменских (116577)
3
"Никогда не стареет. Настоящая супермодель". 48-летняя Мосс снялась без одежды и белья. Фото (93991)
4
"Собака – максимум". Dantes рассказал, почему у него не было детей в браке с Дорофеевой и не будет в новых отношениях (63626)
5
Кунис назвала борщ "русским супом". Клопотенко ей ответил (47051)
6
35-летняя Никитюк показала свое фото в облегающем белом топе (41938)
7
Невзоров: Вся жуть впереди. Она наступит, когда выяснится, что война беспричинна (39916)
8
"Нереально красивая", "Фотосессия бомбезная". Мейхер показала прогулочные снимки (33937)
 
 
 
 