В рамках госпрограммы "єОселя" выдано уже 83 кредита на жилье – Минэкономики

Об этом 28 ноября сообщил пресс-центр Минэкономики.

По данным ведомства, банки в рамках программы получили более 20 тыс. заявок от потенциальных заемщиков.

"6 417 заявителей имеют предварительное положительное решение банков. Далее их ждет подтверждение данных, поиск квартиры и подготовка документов. 83 кредита – уже выдано. Подавляющее большинство из них – для военнослужащих", – говорится в сообщении.

В Минэкономики Украины заявляли в начале ноября, что в рамках программы "єОселя" до конца года планируют выдать 1 тыс. кредитов.