В рамках госпрограммы "єОселя" выдано уже 83 кредита на жилье – Минэкономики

Об этом 28 ноября сообщил пресс-центр Минэкономики.
По данным ведомства, банки в рамках программы получили более 20 тыс. заявок от потенциальных заемщиков.
"6 417 заявителей имеют предварительное положительное решение банков. Далее их ждет подтверждение данных, поиск квартиры и подготовка документов. 83 кредита – уже выдано. Подавляющее большинство из них – для военнослужащих", – говорится в сообщении.
В Минэкономики Украины заявляли в начале ноября, что в рамках программы "єОселя" до конца года планируют выдать 1 тыс. кредитов.
Программу доступной ипотеки "єОселя", инициированную президентом, в октябре запустило правительство, указали в Минэкономики. Ее модернизировали и адаптировали к потребностям военного времени.
Участниками программы могут стать военнослужащие по контракту, защитники Украины, силовики/правоохранители и члены их семей, а также работающие в государственном и коммунальном секторах –медики, педагоги, ученые. Для них предусмотрены льготные условия займа – кредит под 3% до 20 лет с первоначальным взносом от 20%.
В программе принимают участие пять банков: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус Банк и Sky Bank. Подать заявку можно через портал "Дія", услуга вскоре заработает и в приложении, отметили в Минэкономики.