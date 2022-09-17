ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Шмыгаль анонсировал старт обновленной программы льготного ипотечного кредитования, функция подачи заявки появится в "Дії"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ипотека под 3% годовых будет предоставляться украинским военнослужащим, правоохранителям, педагогам, медикам и ученым, отметил Шмыгаль
Ипотека под 3% годовых будет предоставляться украинским военнослужащим, правоохранителям, педагогам, медикам и ученым, отметил Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

В Украине с октября заработает обновленная под потребности военного времени программа льготного ипотечного кредитования.

Об этом 16 сентября на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Вступительная речь Шмыгаля опубликована на его странице в Facebook.

"Ипотека под 3% годовых будет предоставляться украинским военнослужащим, правоохранителям, педагогам, медикам и ученым. Первоначальный взнос 20% и срок ипотеки до 20 лет позволяет всем, кто защищает, лечит и учит Украину, получить свое жилье", – сказал Шмыгаль.

По его словам, функция подачи заявки на ипотеку появится в приложении "Дія", пока услуга находится в процессе разработки.

"Все будет столь же удобно и просто. Заполняете заявку, выбираете жилье, получаете ответ банков, заключаете договор на покупку жилья и договор на ипотеку, – отметил премьер. – Благодаря программе доступной ипотеки мы хотим обеспечить сотни тысяч украинцев своим комфортным жильем".

Программа льготного ипотечного кредитования должна стать "одним из драйверов" восстановления экономики и восстановления Украины, резюмировал Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/1108287519786218/

Контекст:

Правительство Украины в январе 2021 года утвердило постановление о программе "Доступная ипотека 7%", которая предусматривала удешевление стоимости ипотечных кредитов. Максимальный срок ипотеки составлял 20 лет, а минимальный первоначальный взнос – 15% от стоимости жилья. Запуск программы состоялся 1 марта. 

Программа предоставляет возможность гражданам с относительно невысоким уровнем дохода получить жилье в кредит с частичной компенсацией процентов государством, отмечало Министерство финансов. В Офисе президента Украины объясняли, что по этой программе в ипотеку нельзя будет купить жилье, построенное до 2015 года. 

В 2023 году программа льготного ипотечного кредитования будет расширена на "всех украинцев, которые нуждаются в улучшении жилищных условий", сообщил Шмыгаль 2 августа. Для этих граждан ставка по ипотеке тоже будет льготной, но составит 7%. 

Согласно сообщению на сайте "Ощадбанка", программа действует и сейчас.

Теги: Украина, Кабинет Министров, правительство, льготы, ученые, ипотека, правоохранители, кредиты, жилье, украинцы, медики, военнослужащий, премьер-министр, Денис Шмыгаль, запуск, заседание, покупки, приложение Дія, Кабмин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Похудел, сейчас как студент". 48-летний Данилко показал новые фото с 54-летней Белоконь
"Похудел, сейчас как студент". 48-летний Данилко показал новые фото с 54-летней Белоконь
"Сартс – топ". В сети обсуждают носки директора Центра стратегических коммуникаций НАТО c принтом "Топчу русню" от украинского бренда
"Сартс – топ". В сети обсуждают носки директора Центра стратегических коммуникаций НАТО c принтом "Топчу русню" от украинского бренда
"Мы же своих не бросаем?" Осадчая после отказа Вакарчука участвовать в съемках шоу "Голос країни" заявила об ответственности тренеров
"Мы же своих не бросаем?" Осадчая после отказа Вакарчука участвовать в съемках шоу "Голос країни" заявила об ответственности тренеров
Родной брат Tayanna, певец Миша Марвин заявил, что продолжит строить карьеру в РФ, и удалил свои посты в поддержку Украины
Родной брат Tayanna, певец Миша Марвин заявил, что продолжит строить карьеру в РФ, и удалил свои посты в поддержку Украины
В РФ назвали осуждающего войну России против Украины Галкина "иноагентом"
В РФ назвали осуждающего войну России против Украины Галкина "иноагентом"
  Тина Кароль презентовала клип на песню "Вільні. Нескорені", который снимался в Харьковской области. Видео
  Тина Кароль презентовала клип на песню "Вільні. Нескорені", который снимался в Харьковской области. Видео
"Прелестные малыши!", "С пополнением". Проживающая в Великобритании жена Ярославского похвасталась новыми питомцами
"Прелестные малыши!", "С пополнением". Проживающая в Великобритании жена Ярославского похвасталась новыми питомцами
Винничанка, потерявшая дочь во время ракетного обстрела города: Шрамы на теле заживут, на сердце – никогда. Принять смерть ребенка невозможно
Винничанка, потерявшая дочь во время ракетного обстрела города: Шрамы на теле заживут, на сердце – никогда. Принять смерть ребенка невозможно
Шоу Поляковой и Ефросининой "Взрослые девочки" сменило название
Шоу Поляковой и Ефросининой "Взрослые девочки" сменило название
"Нестриженная чмоня". Тополя высмеял Путина на снимке с Эрдоганом
"Нестриженная чмоня". Тополя высмеял Путина на снимке с Эрдоганом
"Я люблю тебя, Украина!" Певица LP на концерте в Варшаве подняла украинский флаг. Видео
"Я люблю тебя, Украина!" Певица LP на концерте в Варшаве подняла украинский флаг. Видео
"Так работают длинные руки Кремля". В Германии отменили выступления Скрипки
"Так работают длинные руки Кремля". В Германии отменили выступления Скрипки
"Война убивает то, что дороже всего". Проживающая в Германии певица Миша Романова сообщила, что в Херсоне умер ее отец
"Война убивает то, что дороже всего". Проживающая в Германии певица Миша Романова сообщила, что в Херсоне умер ее отец
Сопонару показала тело в купальнике в полный рост. Фото
Сопонару показала тело в купальнике в полный рост. Фото
"Давайте уже избавимся от этих совковых взглядов". Хименес-Браво объяснил, что для него означает патриотизм
"Давайте уже избавимся от этих совковых взглядов". Хименес-Браво объяснил, что для него означает патриотизм
"Ах, как мы плевали власти в свиное рыло!" Макаревич исполнил свою новую песню. Видео
"Ах, как мы плевали власти в свиное рыло!" Макаревич исполнил свою новую песню. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Раздевались до трусов, бросали форму. В трусах их в плен и брали". Комаров посетил освобожденные от оккупантов Балаклею и Купянск (96332)
2
"Набросился с бритвой – получи принудительное лечение". Невзоров прокомментировал программу со Скабеевой и Исаевым (93255)
3
48-летняя Наталья Кличко снялась в декольте без бюстгальтера (61855)
4
"Сексуальная и милая", "Классно с кудряшками". Белодед позировала в трикотажном топе без бюстгальтера (55953)
5
"Русский мир. Убожество". Гордон прокомментировал видео пьяного россиянина, размахивающего саблей на улице (40265)
6
В Украине предложили США ввести санкции против "фанатов Путина" Киркорова и экс-депутата Госдумы Гаджиева и лишить их недвижимости в Майами (20652)
7
Организаторы концертов Loboda в Германии указали ее партнером российский пропагандистский канал. Певица прокомментировала (16558)
8
"Человек разве не имеет права просто поправиться?" Стало известно, как в реальной жизни сейчас выглядит Каменских (15453)
 
 
 
 