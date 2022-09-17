Шмыгаль анонсировал старт обновленной программы льготного ипотечного кредитования, функция подачи заявки появится в "Дії"

Ипотека под 3% годовых будет предоставляться украинским военнослужащим, правоохранителям, педагогам, медикам и ученым, отметил Шмыгаль Фото: kmu.gov.ua

Об этом 16 сентября на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Вступительная речь Шмыгаля опубликована на его странице в Facebook.

"Ипотека под 3% годовых будет предоставляться украинским военнослужащим, правоохранителям, педагогам, медикам и ученым. Первоначальный взнос 20% и срок ипотеки до 20 лет позволяет всем, кто защищает, лечит и учит Украину, получить свое жилье", – сказал Шмыгаль.

По его словам, функция подачи заявки на ипотеку появится в приложении "Дія", пока услуга находится в процессе разработки.

"Все будет столь же удобно и просто. Заполняете заявку, выбираете жилье, получаете ответ банков, заключаете договор на покупку жилья и договор на ипотеку, – отметил премьер. – Благодаря программе доступной ипотеки мы хотим обеспечить сотни тысяч украинцев своим комфортным жильем".

Программа льготного ипотечного кредитования должна стать "одним из драйверов" восстановления экономики и восстановления Украины, резюмировал Шмыгаль.