Шмыгаль анонсировал старт обновленной программы льготного ипотечного кредитования, функция подачи заявки появится в "Дії"

Об этом 16 сентября на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Вступительная речь Шмыгаля опубликована на его странице в Facebook.
"Ипотека под 3% годовых будет предоставляться украинским военнослужащим, правоохранителям, педагогам, медикам и ученым. Первоначальный взнос 20% и срок ипотеки до 20 лет позволяет всем, кто защищает, лечит и учит Украину, получить свое жилье", – сказал Шмыгаль.
По его словам, функция подачи заявки на ипотеку появится в приложении "Дія", пока услуга находится в процессе разработки.
"Все будет столь же удобно и просто. Заполняете заявку, выбираете жилье, получаете ответ банков, заключаете договор на покупку жилья и договор на ипотеку, – отметил премьер. – Благодаря программе доступной ипотеки мы хотим обеспечить сотни тысяч украинцев своим комфортным жильем".
Программа льготного ипотечного кредитования должна стать "одним из драйверов" восстановления экономики и восстановления Украины, резюмировал Шмыгаль.
Правительство Украины в январе 2021 года утвердило постановление о программе "Доступная ипотека 7%", которая предусматривала удешевление стоимости ипотечных кредитов. Максимальный срок ипотеки составлял 20 лет, а минимальный первоначальный взнос – 15% от стоимости жилья. Запуск программы состоялся 1 марта.
Программа предоставляет возможность гражданам с относительно невысоким уровнем дохода получить жилье в кредит с частичной компенсацией процентов государством, отмечало Министерство финансов. В Офисе президента Украины объясняли, что по этой программе в ипотеку нельзя будет купить жилье, построенное до 2015 года.
В 2023 году программа льготного ипотечного кредитования будет расширена на "всех украинцев, которые нуждаются в улучшении жилищных условий", сообщил Шмыгаль 2 августа. Для этих граждан ставка по ипотеке тоже будет льготной, но составит 7%.
Согласно сообщению на сайте "Ощадбанка", программа действует и сейчас.