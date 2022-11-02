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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"єОселя". В Украине заработала программа доступной ипотеки

До конца года около 1 тыс. семей получат кредиты на покупку жилья
До конца года около 1 тыс. семей получат кредиты на покупку жилья
Фото: depositphotos.com

Уже около 10 тыс. украинцев подали заявку на получение доступной ипотеки для покупки жилья. Об этом 1 ноября заявила первый вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко в эфире телемарафона. Видео интервью опубликовала пресс-служба министерства в Facebook.

Среди тех, кто подал заявки, 83% – военнослужащие, 10–11% – медицинские работники, 4% – ученые. До конца года министерство планирует выдать 1 тыс. кредитов. 

"Наше задание, чтобы это был массовый продукт. Я надеюсь, что с нового года мы расширим категории людей, который могут претендовать на получение доступной ипотеки "єОселя", – заявила Свириденко.

Сейчас программа реализуется за счет госкомпании "Укрфінжитло". Также Министерство экономики планирует привлечь деньги от международных партнеров.

"Мы бы хотели, чтобы люди вкладывали деньги в первичный рынок, который будет стимулировать развитие строительной сферы, в частности. Но мы понимаем реальность, что не все регионы имеют первичный рынок... На сегодняшний день люди могут искать объекты недвижимости, которые их интересуют как на первичном, так и на вторичном рынке", – рассказала министр. 

Свириденко отметила, что и до войны в общества был спрос на ипотечную программу. Согласно опросу, 40% семей жили в условиях, которые не отвечают современным нормам, добавила она. После вторжения России в Украину спрос вырос еще больше. Министр считает, что такая программа "своевременная", а также она может стать одним из инструментов обеспечения жильем людей, чьи дома были разрушены вследствие российской агрессии.

https://www.facebook.com/mineconomdev/videos/414129730757305/

Контекст:

2 августа Кабинет Министров утвердил для госкомпании "Укрфінжитло" условия для обеспечения ипотечного кредитования в рамках программы "єОселя". Как сообщила Свириденко, сейчас программа еще проходит beta-тестирование. 

Участниками программы могут стать военнослужащие ВСУ по контракту, правоохранители, педагоги, медики и ученые. Ставка по ипотеке для этих граждан будет составлять 3%, минимальный взнос – 20% от стоимости жилья. Срок ипотеки – до 20 лет. В 2023 году программа будет расширена на "всех украинцев, которые нуждаются в улучшении жилищных условий", сообщил премьер. Для этих граждан ставка по ипотеке тоже будет льготной, но составит 7%. 

Теги: Украина, Кабинет Министров, недвижимость, Министерство экономики, ипотека, кредиты, жилье, Юлия Свириденко
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