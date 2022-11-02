"єОселя". В Украине заработала программа доступной ипотеки

Среди тех, кто подал заявки, 83% – военнослужащие, 10–11% – медицинские работники, 4% – ученые. До конца года министерство планирует выдать 1 тыс. кредитов.

"Наше задание, чтобы это был массовый продукт. Я надеюсь, что с нового года мы расширим категории людей, который могут претендовать на получение доступной ипотеки "єОселя", – заявила Свириденко.

Сейчас программа реализуется за счет госкомпании "Укрфінжитло". Также Министерство экономики планирует привлечь деньги от международных партнеров.

"Мы бы хотели, чтобы люди вкладывали деньги в первичный рынок, который будет стимулировать развитие строительной сферы, в частности. Но мы понимаем реальность, что не все регионы имеют первичный рынок... На сегодняшний день люди могут искать объекты недвижимости, которые их интересуют как на первичном, так и на вторичном рынке", – рассказала министр.

Свириденко отметила, что и до войны в общества был спрос на ипотечную программу. Согласно опросу, 40% семей жили в условиях, которые не отвечают современным нормам, добавила она. После вторжения России в Украину спрос вырос еще больше. Министр считает, что такая программа "своевременная", а также она может стать одним из инструментов обеспечения жильем людей, чьи дома были разрушены вследствие российской агрессии.