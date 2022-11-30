"ВідновиДім". В Украине запустили программу восстановления разрушенных многоэтажек

Он представил программу "ВідновиДім". Она будет действовать в четырех областях – Киевской, Житомирской, Сумской и Черниговской. Средства будут выдавать для домов, в которых уцелели несущие конструкции. Участниками программы могут стать только ОСМД.

Фонд будет финансировать замену или ремонт поврежденных оконных блоков, блоков балконных дверей, наружных дверей, ремонт поврежденных фасадов и крыш, ремонт поврежденного оборудования котельных и инженерных сетей. Госучреждение будет предоставлять авансом 70% от выделенного гранта на закупку материалов, остальные средства будут выплачиваться по актам выполненных работ, рассказали на презентации программы.