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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"ВідновиДім". В Украине запустили программу восстановления разрушенных многоэтажек

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Из-за российской агрессии в Украине пострадали 15,6 тыс. многоквартирных домов
Из-за российской агрессии в Украине пострадали 15,6 тыс. многоквартирных домов
Фото: EPA

Объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) могут получить грант до 6 млн грн на восстановление домов, если они пострадали из-за российской агрессии. Средства можно получить через госучреждение "Фонд энергоэффективности", заявил 30 ноября и.о. министра развития общин и территорий Василий Лозинский, сообщил "Укринформ".

Он представил программу "ВідновиДім". Она будет действовать в четырех областях – Киевской, Житомирской, Сумской и Черниговской. Средства будут выдавать для домов, в которых уцелели несущие конструкции. Участниками программы могут стать только ОСМД.

Фонд будет финансировать замену или ремонт поврежденных оконных блоков, блоков балконных дверей, наружных дверей, ремонт поврежденных фасадов и крыш, ремонт поврежденного оборудования котельных и инженерных сетей. Госучреждение будет предоставлять авансом 70% от выделенного гранта на закупку материалов, остальные средства будут выплачиваться по актам выполненных работ, рассказали на презентации программы.

Контекст:

По данным Киевской школы экономики, по состоянию на 21 октября российская агрессия нанесла ущерб жилому фонду Украины на  $50,5 млрд. В частности, пострадали 15,6 тис. многоквартирных домов и 200 общежитий. Общая площадь поврежденных или разрушенных объектов составляет 74,1 млн м², а это 7,3% от общей площади жилищного фонда страны.

На восстановление Украины из-за войны с Россией нужно более $1 трлн. Об этом в ходе обращения к Генеральной ассамблее Международного бюро выставок 29 ноября заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Теги: Россия, Украина, агрессия, Владимир Зеленский, ОСМД, российская агрессия, ущерб, гранты, Фонд энергоэффективности, восстановление
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