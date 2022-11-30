"ВідновиДім". В Украине запустили программу восстановления разрушенных многоэтажек

Он представил программу "ВідновиДім". Она будет действовать в четырех областях – Киевской, Житомирской, Сумской и Черниговской. Средства будут выдавать для домов, в которых уцелели несущие конструкции. Участниками программы могут стать только ОСМД.
Фонд будет финансировать замену или ремонт поврежденных оконных блоков, блоков балконных дверей, наружных дверей, ремонт поврежденных фасадов и крыш, ремонт поврежденного оборудования котельных и инженерных сетей. Госучреждение будет предоставлять авансом 70% от выделенного гранта на закупку материалов, остальные средства будут выплачиваться по актам выполненных работ, рассказали на презентации программы.
По данным Киевской школы экономики, по состоянию на 21 октября российская агрессия нанесла ущерб жилому фонду Украины на $50,5 млрд. В частности, пострадали 15,6 тис. многоквартирных домов и 200 общежитий. Общая площадь поврежденных или разрушенных объектов составляет 74,1 млн м², а это 7,3% от общей площади жилищного фонда страны.
На восстановление Украины из-за войны с Россией нужно более $1 трлн. Об этом в ходе обращения к Генеральной ассамблее Международного бюро выставок 29 ноября заявил президент Украины Владимир Зеленский.