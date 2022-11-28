Комитет ВР уточнил, кому могут списать кредиты за квартиры и машины, уничтоженные войной – законопроект

По его словам, законопроект претерпел много изменений. Согласно одобренному варианту, выплаты по кредитам приостанавливаются для тех физических лиц-заемщиков, чье имущество оказалось на временно оккупированной территории/территории активных боевых действий или было повреждено/уничтожено. В этих случаях и при наличии подтверждающих документов кредитор может согласовать остановку выплат.

Проект предусматривает также процедуру полного списания кредита на жилье, но при соблюдении нескольких условий:

по состоянию на 23 февраля 2022 года оно должно быть единственным местом проживания семьи заемщика;

на 23 февраля нет просроченной задолженности банку по договору.

В таком случаете кредитор (банк) получает право на компенсацию, однако она не может превышать основную сумму кредита заемщика. Другие убытки кредитора, например недополученные проценты, являются упущенной выгодой и могут быть возмещены в соответствии с законодательством за счет государства-агрессора.

Что касается уничтоженных автомобилей, находящихся в кредите, аннулирование задолженности возможно на тех же условиях – машина должна быть одной в семье и без просроченных платежей.

Железняк проинформировал, что проект оговаривает срок подачи заявок на списание кредита: это период действия в Украине военного положения плюс три месяца после дня его прекращения.

Нардеп уточнил, что при голосовании законопроект поддержали 24 члена комитета из 25. Он сам воздержался, потому что считает такую кредитную амнистию "популизмом".