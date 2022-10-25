В Раде предлагают брать обязательную биометрию о определенных категорий людей – законопроект

Его инициаторами стали 86 народных депутатов.

Проект предлагает дополнить закон Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" новым разделом, определить в нем цель предоставления биометрических данных и установить перечень случаев обязательного их предоставления иностранцами.Такие меры, считают авторы документа, будут учитывать защиту их прав, но обеспечат интересы национальной безопасности Украины.

Биометрическими данными лиц по закону являются "оцифрованный образ лица лица, получаемый после достижения им пятилетнего возраста, и оцифрованные отпечатки пальцев рук, получаемые после достижения им двенадцатилетнего возраста".

В пояснительной записке, которая опубликована на сайте парламента, указано, что документ уже передан на рассмотрение профильного комитета.