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Экзамен по знанию основ Конституции, истории Украины и украинского языка. Рада приняла за основу законопроект об условиях приобретения гражданства

Рада проголосовала за сокращение срока подготовки законопроекта об условиях приобретения гражданства Украины ко второму чтению
Рада проголосовала за сокращение срока подготовки законопроекта об условиях приобретения гражданства Украины ко второму чтению
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада на заседании 18 октября приняла в первом чтении законопроект №7606 о внесении изменений в законы "О гражданстве Украины" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", касающихся условий принятия в украинское гражданство.

Соответствующее решение поддержали 309 народных депутатов Украины, отмечается в картке документа.

Кроме того, Рада проголосовала за сокращение срока подготовки документа ко второму чтению.

"Целью принятия закона Украины… является введение комплексного экзамена по основам Конституции Украины, истории Украины как условия для принятия в гражданство Украины, а также приведение в соответствие с Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" выполнение условия владения государственным языком некоторыми категориями лиц", – говорится в (.docx) пояснительной записке к документу.

Те соискатели, которые получают гражданство за выдающиеся заслуги перед Украиной, или те, кто проходит службу в Вооруженных силах Украины и получил гражданство, должны сдать три соответствующих экзамена в течение двух лет со времени его получения.

Законопроект об условиях приобретения гражданства Украины подало в Раду правительство в конце июля.

Контекст:

13 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства. Рассмотрение этого законопроекта было отложено в 2020-м году, с тех пор депутаты к документу не возвращались.

Президентский законопроект №2590 предусматривал, в частности, освобождение военнослужащих-контрактников и преследуемых на родине россиян от обязанности отказываться от иностранного гражданства при приобретении гражданства Украины. Кроме того, проект закона предлагал расширить круг лиц, имеющих основания для приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению.

По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, украинцам необходима возможность иметь двойное гражданство с другими странами, за исключением России.

Теги: Верховная Рада, Украина, конституция, депутаты, правительство, гражданство, украинский язык, народные депутаты, законопроект, военнослужащий, экзамен, заседание
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