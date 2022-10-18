Экзамен по знанию основ Конституции, истории Украины и украинского языка. Рада приняла за основу законопроект об условиях приобретения гражданства

Соответствующее решение поддержали 309 народных депутатов Украины, отмечается в картке документа.

Кроме того, Рада проголосовала за сокращение срока подготовки документа ко второму чтению.

"Целью принятия закона Украины… является введение комплексного экзамена по основам Конституции Украины, истории Украины как условия для принятия в гражданство Украины, а также приведение в соответствие с Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" выполнение условия владения государственным языком некоторыми категориями лиц", – говорится в (.docx) пояснительной записке к документу.

Те соискатели, которые получают гражданство за выдающиеся заслуги перед Украиной, или те, кто проходит службу в Вооруженных силах Украины и получил гражданство, должны сдать три соответствующих экзамена в течение двух лет со времени его получения.

Законопроект об условиях приобретения гражданства Украины подало в Раду правительство в конце июля.