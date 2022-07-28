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Правительство подало в Раду законопроект об условиях приобретения гражданства Украины – Шмыгаль

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Шмыгаль заявил, что гражданство Украины это привилегия. Чтобы его получить, потребуется сдать комплексный экзамен
Шмыгаль заявил, что гражданство Украины – это привилегия. Чтобы его получить, потребуется сдать комплексный экзамен
Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль передал в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в законы "О гражданстве Украины" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", касающихся условий принятия в украинское гражданство, сообщает 28 июля Правительственный портал.

Соответствующий законопроект №7606, согласно данным сайта Верховной Рады, зарегистрирован в украинском парламенте 28 июля. Текст законопроекта пока не обнародован.

"После принятия этого закона для получения украинского гражданства необходимо будет сдать комплексный экзамен по знанию основ Конституции Украины, истории Украины и украинского языка", – написал Шмыгаль 28 июля в Telegram.

Те соискатели, которые получают гражданство за выдающиеся заслуги перед Украиной, или те, кто проходит службу в Вооруженных силах Украины и получил гражданство, должны сдать три соответствующих экзамена в течение двух лет со времени его получения, уточнил глава Кабмина.

"Гражданство Украины – это привилегия, которую нужно заслужить знаниями и уважением к основополагающим принципам нашей страны", – подытожил премьер.

Контекст:

13 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства. Он предусматривал, в частности, освобождение военнослужащих-контрактников и преследуемых на родине россиян от обязанности отказываться от иностранного гражданства при приобретении гражданства Украины. Кроме того, проект закона предлагал расширить круг лиц, имеющих основания для приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению.

По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, украинцам необходима возможность иметь двойное гражданство с другими странами, за исключением России.

Теги: Верховная Рада, Украина, конституция, правительство, гражданство, история, законопроект, премьер-министр, экзамен, Денис Шмыгаль, Кабмин, День государственности
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