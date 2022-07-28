Правительство подало в Раду законопроект об условиях приобретения гражданства Украины – Шмыгаль

Шмыгаль заявил, что гражданство Украины – это привилегия. Чтобы его получить, потребуется сдать комплексный экзамен Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram

Соответствующий законопроект №7606, согласно данным сайта Верховной Рады, зарегистрирован в украинском парламенте 28 июля. Текст законопроекта пока не обнародован.

"После принятия этого закона для получения украинского гражданства необходимо будет сдать комплексный экзамен по знанию основ Конституции Украины, истории Украины и украинского языка", – написал Шмыгаль 28 июля в Telegram.

Те соискатели, которые получают гражданство за выдающиеся заслуги перед Украиной, или те, кто проходит службу в Вооруженных силах Украины и получил гражданство, должны сдать три соответствующих экзамена в течение двух лет со времени его получения, уточнил глава Кабмина.

"Гражданство Украины – это привилегия, которую нужно заслужить знаниями и уважением к основополагающим принципам нашей страны", – подытожил премьер.