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3 тыс. граждан Украины, живущих за границей, хотят отказаться от гражданства

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Информация о получении или потере кем-либо гражданства является конфиденциальной
Информация о получении или потере кем-либо гражданства является конфиденциальной
Фото: depositphotos.com

3 тыс. граждан Украины, живущих за границей, подали ходатайства в зарубежные дипломатические учреждения Украины о выходе из гражданства. Об этом сообщили в МИД Украины в ответ на запрос "Українських новин".

В МИД отметили, что, согласно законодательству, процедура выхода из гражданства Украины применяется к гражданам, которые постоянно проживают за границей (получили соответствующее разрешение компетентных органов Украины и имеют в украинских паспортных документах отметку (штамп) "Постоянное проживание" с указанием страны выезда/проживания). 

Ходатайство о выходе из гражданства подается в зарубежное дипломатическое учреждение Украины по месту постоянного проживания гражданина Украины.

Общий срок рассмотрения ходатайств о выходе из гражданства Украины не должен превышать одного года со дня их поступления.

Датой прекращения гражданства Украины путем выхода из гражданства Украины является дата издания соответствующего указа президента Украины.

"В настоящее время Министерством иностранных дел Украины прорабатываются в рамках действующего порядка около 3 тыс. ходатайств граждан Украины о выходе из гражданства Украины, поданных в зарубежные дипломатические учреждения Украины", – сообщили в МИД.

В МИД напомнили также, что информация о людях, получивших или вышедших из гражданства Украины, конфиденциальная и не может распространяться без их согласия, за исключением случаев, предусмотренных законом "О защите персональных данных". 

Контекст:

С марта по июль 2022 года президент Владимир Зеленский своими указами прекратил гражданство Украины 10 людям – пятерым взрослым "в результате потери [гражданства]" и пятерым детям вследствие выхода из гражданства, сообщали "Українським новинам" в Государственной миграционной службе. 

По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, украинцам необходима возможность иметь двойное  гражданство с другими странами, за исключением России.

Верховная Рада на заседании 18 октября приняла в первом чтении законопроект об условиях приобретения украинского гражданства

Теги: МИД, МИД Украины, паспорт, гражданство, документы
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