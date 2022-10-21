3 тыс. граждан Украины, живущих за границей, хотят отказаться от гражданства

В МИД отметили, что, согласно законодательству, процедура выхода из гражданства Украины применяется к гражданам, которые постоянно проживают за границей (получили соответствующее разрешение компетентных органов Украины и имеют в украинских паспортных документах отметку (штамп) "Постоянное проживание" с указанием страны выезда/проживания).

Ходатайство о выходе из гражданства подается в зарубежное дипломатическое учреждение Украины по месту постоянного проживания гражданина Украины.

Общий срок рассмотрения ходатайств о выходе из гражданства Украины не должен превышать одного года со дня их поступления.

Датой прекращения гражданства Украины путем выхода из гражданства Украины является дата издания соответствующего указа президента Украины.

"В настоящее время Министерством иностранных дел Украины прорабатываются в рамках действующего порядка около 3 тыс. ходатайств граждан Украины о выходе из гражданства Украины, поданных в зарубежные дипломатические учреждения Украины", – сообщили в МИД.

В МИД напомнили также, что информация о людях, получивших или вышедших из гражданства Украины, конфиденциальная и не может распространяться без их согласия, за исключением случаев, предусмотренных законом "О защите персональных данных".