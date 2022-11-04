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ПОЛИТИКА

Рада одобрила законопроект о защите финансовой системы Украины от действий России

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В Раде проголосовали за законопроект №8008
В Раде проголосовали за законопроект №8008
Фото: Железный нардеп / Telegram

Верховная Рада приняла в целом законопроект о защите финансовой системы Украины от действий государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины. Об этом сообщил 4 ноября в Telegram нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Законопроект №8008 в общей сложности поддержали 316 депутатов.

По словам Железняка, законопроектом, в частности, предусмотрено:

  • недопущение к руководству и управлению субъектами первичного финансового мониторинга лиц, являющихся гражданами РФ;
  • расширение перечня высокорисковых клиентов гражданами и юридическими лицами, являющимися резидентами РФ, и/или деятельность, которых связана с ней;
  • установление долга для субъектов первичного финансового мониторинга отчитываться в Госфинмониторинг о пороговых операциях с субъектами, связанными с РФ.

Нардеп отметил, что поддержаны правки №16, 19 и 22, которыми сократили срок статуса ПЕП (политически значимые лица, Politically Exposed Persons. – "ГОРДОН") с пожизненного до трех лет после должности.

"Ко второму чтению убрали правку, что к высокому риску деловых отношений относят лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)", – добавил Железняк.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Теги: Верховная Рада, Россия, законопроект, страна-агрессор, война России против Украины, Ярослав Железняк
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