Рада одобрила законопроект о защите финансовой системы Украины от действий России

Законопроект №8008 в общей сложности поддержали 316 депутатов.
По словам Железняка, законопроектом, в частности, предусмотрено:
Нардеп отметил, что поддержаны правки №16, 19 и 22, которыми сократили срок статуса ПЕП (политически значимые лица, Politically Exposed Persons. – "ГОРДОН") с пожизненного до трех лет после должности.
"Ко второму чтению убрали правку, что к высокому риску деловых отношений относят лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)", – добавил Железняк.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.