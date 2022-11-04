Рада одобрила законопроект о защите финансовой системы Украины от действий России

Законопроект №8008 в общей сложности поддержали 316 депутатов.

По словам Железняка, законопроектом, в частности, предусмотрено:

недопущение к руководству и управлению субъектами первичного финансового мониторинга лиц, являющихся гражданами РФ;

расширение перечня высокорисковых клиентов гражданами и юридическими лицами, являющимися резидентами РФ, и/или деятельность, которых связана с ней;

установление долга для субъектов первичного финансового мониторинга отчитываться в Госфинмониторинг о пороговых операциях с субъектами, связанными с РФ.

Нардеп отметил, что поддержаны правки №16, 19 и 22, которыми сократили срок статуса ПЕП (политически значимые лица, Politically Exposed Persons. – "ГОРДОН") с пожизненного до трех лет после должности.

"Ко второму чтению убрали правку, что к высокому риску деловых отношений относят лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)", – добавил Железняк.