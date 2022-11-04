Верховная Рада решила по сокращенной процедуре принять законопроект об отпусках военным во время войны

В повестку дня парламента документ включили в день пленарного заседания, за проголосовало 338 народных депутатов.

После принятия законопроекта за основу (328 "за" при необходимых 226) было предложено принимать законопроект по сокращенной процедуре, его поддержали 284 голосами.

Проект закона №8081 был зарегистрирован в Раде 28 сентября. На сайте парламента описания документа нет.

В Telegram нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк объяснил, что законопроект "предусматривает возможность предоставления военнослужащим во время действия военного положения отпуска с сохранением денежного довольствия продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец".