Верховная Рада решила по сокращенной процедуре принять законопроект об отпусках военным во время войны

В повестку дня парламента документ включили в день пленарного заседания, за проголосовало 338 народных депутатов.
После принятия законопроекта за основу (328 "за" при необходимых 226) было предложено принимать законопроект по сокращенной процедуре, его поддержали 284 голосами.
Проект закона №8081 был зарегистрирован в Раде 28 сентября. На сайте парламента описания документа нет.
В Telegram нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк объяснил, что законопроект "предусматривает возможность предоставления военнослужащим во время действия военного положения отпуска с сохранением денежного довольствия продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец".
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.
Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле – на месяц, в мае и августе – на три. 15 августа парламент продлил военное положение до 21 ноября.
Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал в июле, что Украину защищает 1 млн человек. В связи с мобилизацией задействовано до 700 тыс. военных Вооруженных сил, до 90 тыс. военнослужащих Нацгвардии, около 60 тыс. пограничников и около 100 тыс. сотрудников Национальной полиции, объяснял он.