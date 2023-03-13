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Британцы назвали НБУ центробанком года за эффективность во время войны

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НБУ убедил украинцев доверять банкам и национальной валюте во время войны Central Banking
НБУ убедил украинцев доверять банкам и национальной валюте во время войны – Central Banking
Фото: bank.gov.ua

Национальный банк Украины получил награду Central Banking Awards как центробанк года. Об этом 13 марта сообщил учредитель премии – британское финансовое издание Central Banking.

НБУ отмечен за подготовку всех систем к работе в условиях войны и оперативное реагирование на вызовы военного положения в Украине. В статье, посвященной украинскому регулятору, говорится, что Нацбанк готовился к войне с тех пор, как Россия аннексировала Крым и поддерживала сепаратистов на востоке страны в 2014 году. Сотрудники НБУ планировали все непредвиденные обстоятельства, связанные с кибербезопасностью, валютной поддержкой, банковской стабильностью и безопасность персонала.

"Когда началось вторжение, правление НБУ отказалось от сдерживания инфляции в качестве основной цели своей политики, заменив ее поддержкой гривны. Он ввел жесткие ограничения обменного курса и сосредоточился на крупных интервенциях для поддержания стоимости валюты, предоставив при этом миллиарды долларов финансирования правительству", – пишет издание.

Central Banking также отметил, что НБУ хорошо организовал антикризисную коммуникацию, убедив украинцев доверять банкам и национальной валюте даже в военное время.

"Национальный банк сыграл решающую роль в поддержании работы финансовой системы Украины в условиях исключительных нагрузок. Несмотря на значительное давление, он поддерживал национальную оборону, сохраняя в значительной степени макроэкономическую стабильность", – приходит к выводу журнал.

Контекст:

Central Banking Awards – ежегодная награда профильного журнала Сentral Banking. Она состоит из 26 номинаций, 13 из которых отмечают успешные кейсы и достижения центральных банков мира, а остальные 13 – участников финансового рынка.

Нацбанк Украины получал награды Central Banking Awards уже дважды: весной 2019 года в номинации Transparency – за значительные достижения в прозрачности и развитии диалога со стейкхолдерами, а в 2021 году – в номинации Currency Manager, за масштабную оптимизацию банкнотно-монетного ряда гривны и осовременивание национальной валюты, проведенные на протяжении 2014–2020 годов в Украине, сообщили в НБУ. 

Теги: Великобритания, инфляция, гривна, НБУ, банки, война России против Украины, награда
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