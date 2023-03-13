Британцы назвали НБУ центробанком года за эффективность во время войны

НБУ отмечен за подготовку всех систем к работе в условиях войны и оперативное реагирование на вызовы военного положения в Украине. В статье, посвященной украинскому регулятору, говорится, что Нацбанк готовился к войне с тех пор, как Россия аннексировала Крым и поддерживала сепаратистов на востоке страны в 2014 году. Сотрудники НБУ планировали все непредвиденные обстоятельства, связанные с кибербезопасностью, валютной поддержкой, банковской стабильностью и безопасность персонала.

"Когда началось вторжение, правление НБУ отказалось от сдерживания инфляции в качестве основной цели своей политики, заменив ее поддержкой гривны. Он ввел жесткие ограничения обменного курса и сосредоточился на крупных интервенциях для поддержания стоимости валюты, предоставив при этом миллиарды долларов финансирования правительству", – пишет издание.

Central Banking также отметил, что НБУ хорошо организовал антикризисную коммуникацию, убедив украинцев доверять банкам и национальной валюте даже в военное время.

"Национальный банк сыграл решающую роль в поддержании работы финансовой системы Украины в условиях исключительных нагрузок. Несмотря на значительное давление, он поддерживал национальную оборону, сохраняя в значительной степени макроэкономическую стабильность", – приходит к выводу журнал.