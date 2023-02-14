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Нацбанк готов отказаться от фиксированного курса гривны – замглавы НБУ

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Николайчук заявил, что руководство НБУ является сторонником плавающего обменного курса
Николайчук заявил, что руководство НБУ является сторонником плавающего обменного курса
Фото: bank.gov.ua

Национальный банк Украины откажется от фиксированного курса национальной валюты в случае выполнения нескольких условий. Об этом заместитель главы НБУ Сергей Николайчук сообщил в интервью "Экономической правде", опубликованном 14 февраля.

По его словам, сегодня фиксированный курс обеспечивает ценовую и финансовую стабильность, учитывая существенный разрыв между спросом и предложением на валютном рынке.

В декабре 2022 года и январе 2023-го НБУ продавал на межбанковской валютной бирже по $3 млрд в месяц. Но получение международной помощи позволило не только компенсировать эти расходы, но и нарастить резервы – до $29,9 млрд.

"Мы всегда говорили, что фиксация обменного курса – это временное решение. Мы остаемся сторонниками плавающего обменного курса, понятно, что в текущих условиях – "управляемо плавающего", и будем возвращаться к этому режиму, как только для этого будут предпосылки", – сказал Николайчук.

Он назвал три фактора, в случае выполнения которых курс будет "отпущен".

Первое – появление альтернативного фиксированному курсу номинального якоря для экономики. В условиях инфляционного таргетирования это показатель снижения инфляции, отметил представитель НБУ.

Второе – если снизится чувствительность рынка к ситуативным факторам, для этого Нацбанк старается сохранить и стимулировать так называемый навес ликвидности средств на счетах физических лиц.

Третья причина, по которой НБУ может отказаться от фиксированного курса, – это улучшение состояния валютного рынка, большая его сбалансированность.

"Также я бы еще сюда добавил восстановление статуса и действенности учетной ставки как основного монетарного инструмента", – добавил Николайчук.

Контекст:

24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, НБУ зафиксировал официальный курс гривны на уровне 29,25 грн за 1$.

21 июля регулятор снизил официальный курс национальной валюты с 29,25 грн за 1$ до 36,57 грн за 1$. В НБУ отметили, что "такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны". Но, как отметил Forbes, после этого розничный курс превысил отметку 40 грн/$.

В государственном бюджете на 2023 год, как уточнила пресс-служба Министерства финансов, согласно прогнозу, заложен среднегодовой курс гривны на уровне 42,2 грн/$.

28 декабря министр финансов Украины Сергей Марченко заявил в интервью "РБК-Украина", что курс гривны к доллару не претерпит существенных изменений, если правительству страны в 2023 году удастся привлечь в бюджет $38 млрд для покрытия дефицита. "Гривна будет стабильной, если мы $38 млрд привлечем в бюджет. В таком случае я не вижу проблем с курсом гривны", – сказал Марченко.

Теги: инфляция, гривна, НБУ, курс валют, биржа, Нацбанк, финансы, Сергей Николайчук
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