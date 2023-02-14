Нацбанк готов отказаться от фиксированного курса гривны – замглавы НБУ

По его словам, сегодня фиксированный курс обеспечивает ценовую и финансовую стабильность, учитывая существенный разрыв между спросом и предложением на валютном рынке.

В декабре 2022 года и январе 2023-го НБУ продавал на межбанковской валютной бирже по $3 млрд в месяц. Но получение международной помощи позволило не только компенсировать эти расходы, но и нарастить резервы – до $29,9 млрд.

"Мы всегда говорили, что фиксация обменного курса – это временное решение. Мы остаемся сторонниками плавающего обменного курса, понятно, что в текущих условиях – "управляемо плавающего", и будем возвращаться к этому режиму, как только для этого будут предпосылки", – сказал Николайчук.

Он назвал три фактора, в случае выполнения которых курс будет "отпущен".

Первое – появление альтернативного фиксированному курсу номинального якоря для экономики. В условиях инфляционного таргетирования это показатель снижения инфляции, отметил представитель НБУ.

Второе – если снизится чувствительность рынка к ситуативным факторам, для этого Нацбанк старается сохранить и стимулировать так называемый навес ликвидности средств на счетах физических лиц.

Третья причина, по которой НБУ может отказаться от фиксированного курса, – это улучшение состояния валютного рынка, большая его сбалансированность.

"Также я бы еще сюда добавил восстановление статуса и действенности учетной ставки как основного монетарного инструмента", – добавил Николайчук.