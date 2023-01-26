Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 25%

В регуляторе отметили, что таким образом намерены добиться возвращения инфляции "на траекторию устойчивого снижения", а также поддержать курсовую и макрофинансовую стабильность "в условиях высокого уровня неопределенности".
Помимо этого, Национальный банк дополнительно повысил требования к обязательным резервам банков.
В регуляторе ожидают, что эти меры будут способствовать снижению профицита ликвидности в банковской системе.
"Это, со своей стороны, будет побуждать банки к более активной конкуренции за срочные средства вкладчиков и, соответственно, будет способствовать повышению ставок по гривневым активам и росту доли срочных депозитов. В результате усилится устойчивость валютного рынка к ситуативным факторам, а Национальный банк сможет в перспективе перейти к смягчению административных ограничений для бизнеса и населения", – пояснили в НБУ.
Обновленный прогноз Нацбанка предполагает сохранение учетной ставки на уровне 25% по меньшей мере до конца первого квартала 2024 года.
"Национальный банк готов при необходимости применять дальнейшие меры во избежание эмиссионного финансирования дефицита бюджета, повышения привлекательности гривневых активов, усиления устойчивости валютного рынка и формирования надлежащих предпосылок для смягчения административных ограничений", – добавили в регуляторе.
Учетная ставка определяет норму процента, взимаемого НБУ при рефинансировании коммерческих банков. Чем выше ставка, тем дороже для банков и для потребителей стоят кредиты и депозиты. Это стимулирует бизнес и население накапливать деньги, а не тратить их. В результате спрос на товары сокращается, инфляция замедляется. Обратная сторона повышения учетной ставки – сокращение кредитования и, как следствие, замедление экономического роста.
3 июня 2022 года Нацбанк повысил учетную ставку с 10% до 25%.
В НБУ отмечали, что повышение ставки снизит давление на курс гривны и будет стимулировать потребителей выбирать инструменты сбережения в гривне, а не в валюте. А также усилит возможности самого Нацбанка по сдерживанию инфляции во время войны.