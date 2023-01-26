Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 25%

Обновленный прогноз Нацбанка предполагает сохранение учетной ставки на уровне 25% по меньшей мере до конца первого квартала 2024 года Фото: depositphotos.com

В регуляторе отметили, что таким образом намерены добиться возвращения инфляции "на траекторию устойчивого снижения", а также поддержать курсовую и макрофинансовую стабильность "в условиях высокого уровня неопределенности".

Помимо этого, Национальный банк дополнительно повысил требования к обязательным резервам банков.

В регуляторе ожидают, что эти меры будут способствовать снижению профицита ликвидности в банковской системе.

"Это, со своей стороны, будет побуждать банки к более активной конкуренции за срочные средства вкладчиков и, соответственно, будет способствовать повышению ставок по гривневым активам и росту доли срочных депозитов. В результате усилится устойчивость валютного рынка к ситуативным факторам, а Национальный банк сможет в перспективе перейти к смягчению административных ограничений для бизнеса и населения", – пояснили в НБУ.

Обновленный прогноз Нацбанка предполагает сохранение учетной ставки на уровне 25% по меньшей мере до конца первого квартала 2024 года.

"Национальный банк готов при необходимости применять дальнейшие меры во избежание эмиссионного финансирования дефицита бюджета, повышения привлекательности гривневых активов, усиления устойчивости валютного рынка и формирования надлежащих предпосылок для смягчения административных ограничений", – добавили в регуляторе.