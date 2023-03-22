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ДЕНЬГИ

В проблемном Credit Suisse украинцы хранили несколько миллиардов долларов – Forbes

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Forbes назвал Credit Suisse "любимым банком украинской бизнес-элиты в Европе"
Forbes назвал Credit Suisse "любимым банком украинской бизнес-элиты в Европе"
Фото: ЕРА

В швейцарском банке Credit Suisse, который будет поглощен его конкурентом – банком UBS – хранили деньги многие представители украинского крупного бизнеса. Об этом говорится в статье украинской редакции Forbes, вышедшей 21 марта.

Директор по инвестициям Capital Times Артем Щербина сказал изданию, что Credit Suisse был первым среди швейцарских банков, которые рассматривали украинцы для размещения своих средств.

Согласно расследованию OСCRP Suisse Secrets, которое вышло в феврале 2022 года, среди клиентов банка было в разное время 2,5 тыс. граждан Украины. Среди них "Слідство.Інфо", которое было одним из партнеров, проводивших расследование, называло бизнесменов Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Валерия Хорошковского, Олега Бахматюка, Павла Фукса, экс-главу Госфискальной службы Романа Насирова и бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко. 

Щербина считает, что на момент фактического краха банка и новостей о его поглощении конкурентом UBS на счетах в Credit Suisse могло быть около $1–2 млрд средств, размещенных украинцами. 

Собеседник Forbes среди менеджеров Credit Suisse отметил, что "швейцарские банкиры знакомы с участниками всех списков украинского Forbes", по его словам, украинцы хранили в этом банке "несколько миллиардов долларов". Точную оценку он не стал озвучивать. Издание назвало  Credit Suisse "любимым банком украинской бизнес-элиты в Европе". 

После поглощения Credit Suisse UBS станет безапелляционно самым крупным банком Швейцарии с депозитным портфелем в 333 млрд франков, отмечает Forbes. Собеседник издания в Credit Suisse заявил, что клиентам не стоит беспокоиться о своих сбережениях. "Поддерживать все операции в обычном режиме будет приоритетной задачей, ведь это имиджевая история", – пояснил он. 

Контекст:

Национальный банк Швейцарии объявил о том, что UBS согласился купить конкурента, 19 марта. Регулятор назвал это "решением для обеспечения финансовой стабильности и защиты швейцарской экономики в этой исключительной ситуации". В рамках сделки UBS заплатит 3 млрд швейцарских франков ($3,23 млрд) за Credit Suisse и возьмет на себя убытки в размере до $5,4 млрд.

Ожидается, что слияние двух банков будет завершено до конца 2023 года, говорится в релизе Credit Suisse, опубликованном 19 марта. 

Поглощение Credit Suisse банком UBS происходит на фоне банкротства двух крупных банков в США – Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, банки, экономика, бизнес, Forbes, банкротство, деньги, Европа, украинцы, финансы, Credit Suisse
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