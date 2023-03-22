В проблемном Credit Suisse украинцы хранили несколько миллиардов долларов – Forbes

Директор по инвестициям Capital Times Артем Щербина сказал изданию, что Credit Suisse был первым среди швейцарских банков, которые рассматривали украинцы для размещения своих средств.

Согласно расследованию OСCRP Suisse Secrets, которое вышло в феврале 2022 года, среди клиентов банка было в разное время 2,5 тыс. граждан Украины. Среди них "Слідство.Інфо", которое было одним из партнеров, проводивших расследование, называло бизнесменов Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Валерия Хорошковского, Олега Бахматюка, Павла Фукса, экс-главу Госфискальной службы Романа Насирова и бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко.

Щербина считает, что на момент фактического краха банка и новостей о его поглощении конкурентом UBS на счетах в Credit Suisse могло быть около $1–2 млрд средств, размещенных украинцами.

Собеседник Forbes среди менеджеров Credit Suisse отметил, что "швейцарские банкиры знакомы с участниками всех списков украинского Forbes", по его словам, украинцы хранили в этом банке "несколько миллиардов долларов". Точную оценку он не стал озвучивать. Издание назвало Credit Suisse "любимым банком украинской бизнес-элиты в Европе".

После поглощения Credit Suisse UBS станет безапелляционно самым крупным банком Швейцарии с депозитным портфелем в 333 млрд франков, отмечает Forbes. Собеседник издания в Credit Suisse заявил, что клиентам не стоит беспокоиться о своих сбережениях. "Поддерживать все операции в обычном режиме будет приоритетной задачей, ведь это имиджевая история", – пояснил он.