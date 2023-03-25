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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Моравецкий надеется, что 11-й пакет санкций против России ЕС введет в ближайшие два месяца

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Моравецкий считает, что "в ближайшие недели" вопрос о санкциях вернется в повестку ЕС
Моравецкий считает, что "в ближайшие недели" вопрос о санкциях вернется в повестку ЕС
Фото: EPA

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий надеется, что 11-й пакет санкций Евросоюза против России в связи с войной против Украины будет принят в ближайшие месяцы, а уже в ближайшие недели этот вопрос вернется в повестку ЕС. Об этом он заявил в интервью RMF FM.

На вопрос о том, когда может быть принят новый пакет санкций, Моравецкий ответил: "Надеюсь, в ближайшие два месяца".

"С одной стороны, мы указываем Еврокомиссии на эти дыры, на эти лазейки, которые Россия использует для обхода санкций, а с другой стороны, мы в числе тех, кто направляет последующие пакеты", – сказал он.

По словам премьер-министра, "в ближайшие недели" вопрос о санкциях вернется в повестку ЕС.

"Я слышал, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также открыта для этого. Я с осторожным оптимизмом смотрю на то, что мы сможем убедить наших партнеров в дополнительных пакетах", – заявил премьер-министр.

Премьер-министр Польши надеется на то, что ограничения, которые его страна хотела видеть в 10-м пакете и которые не были приняты, будут включены в следующий пакет. Речь идет о санкциях против Беларуси, ответственных за депортацию украинских детей, российских пропагандистах, а также о наложении ограничений на "Росатом" и российские алмазы.

Контекст:

ЕС впервые ввел санкции против России в ответ на ее агрессию в отношении Украины в 2014 году. В 2022 году, после полномасштабного вторжения российских войск, ограничения существенно расширили.

25 февраля 2023 года об утверждении 10-го санкционного пакета ЕС против России сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В Еврокомиссии рассказали, что в санкционный список включены 120 физических и юридических лиц. Введены торговые и финансовые санкции, в том числе дальнейшие запреты на экспорт на сумму более €11 млрд, что "лишает российскую экономику важнейших технологических и промышленных товаров", отметили в ЕК.

Украина настаивает на санкциях против атомной отрасли РФ и "Росатома". 16 февраля Politico сообщило со ссылкой на трех дипломатов, что Европейская комиссия передумала налагать ограничения на ядерную отрасль России в 10-м пакете санкций. 20 февраля эту информацию подтвердил Боррель.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 11,4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, санкции, война России против Украины, Евросоюз, Матеуш Моравецкий
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