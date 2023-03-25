Моравецкий надеется, что 11-й пакет санкций против России ЕС введет в ближайшие два месяца

Моравецкий считает, что "в ближайшие недели" вопрос о санкциях вернется в повестку ЕС Фото: EPA

На вопрос о том, когда может быть принят новый пакет санкций, Моравецкий ответил: "Надеюсь, в ближайшие два месяца".

"С одной стороны, мы указываем Еврокомиссии на эти дыры, на эти лазейки, которые Россия использует для обхода санкций, а с другой стороны, мы в числе тех, кто направляет последующие пакеты", – сказал он.

По словам премьер-министра, "в ближайшие недели" вопрос о санкциях вернется в повестку ЕС.

"Я слышал, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также открыта для этого. Я с осторожным оптимизмом смотрю на то, что мы сможем убедить наших партнеров в дополнительных пакетах", – заявил премьер-министр.

Премьер-министр Польши надеется на то, что ограничения, которые его страна хотела видеть в 10-м пакете и которые не были приняты, будут включены в следующий пакет. Речь идет о санкциях против Беларуси, ответственных за депортацию украинских детей, российских пропагандистах, а также о наложении ограничений на "Росатом" и российские алмазы.