Казахстан заявляет, что вводит систему онлайн-контроля за импортом, чтобы не допустить обхода санкций против России

По данным издания, система будет отслеживать в онлайн-режиме всю цепочку перемещения товаров от границы к границе, чтобы не допустить обхода ограничений, принятых Евросоюзом и США в отношении России за вторжение в Украину.

"Наше правительство неоднократно и очень четко заявляло, что Казахстан не будет вводить никаких санкций или ограничений в торговле с Россией. Однако оно не допускает обхода западных санкций и не становится площадкой для такого обхода. Мы понимаем все риски, связанные с вторичные санкции, поэтому мы внимательно следим за нашей торговлей со всеми партнерами", – сказал чиновник.

Казахстан и РФ входят в Евразийский экономический союз, в рамках которого товары перевозятся без таможенного контроля, пишет FT. В июне 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Астана не хочет нарушать западные санкции в сотрудничестве с РФ, а в декабре того же года МИД Казахстана признал негативное влияние санкций против России на экономику страны.

Авторы статьи отмечают, что Россия остается крупнейшим торговым партнером Казахстана. По данным Reuters, его экспорт в 2022 году вырос на четверть до $8,8 млрд.

В последнее время российские компании все чаще обращаются к казахстанским партнерам с просьбой помочь им обойти западные санкции и импортировать товары. В числе того, в чем заинтересована Россия – промышленное оборудование, передовая электроника и даже материалы для изготовления банковских карт.