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Казахстан заявляет, что вводит систему онлайн-контроля за импортом, чтобы не допустить обхода санкций против России

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Россия остается крупнейшим торговым партнером Казахстана
Россия остается крупнейшим торговым партнером Казахстана
Фото: trade.gov

В Казахстане с 1 апреля заработает новая система контроля соблюдения антироссийских санкций. Об этом 23 марта написало издание The Financial Times со ссылкой на высокопоставленного казахстанского чиновника.

По данным издания, система будет отслеживать в онлайн-режиме всю цепочку перемещения товаров от границы к границе, чтобы не допустить обхода ограничений, принятых Евросоюзом и США в отношении России за вторжение в Украину.

"Наше правительство неоднократно и очень четко заявляло, что Казахстан не будет вводить никаких санкций или ограничений в торговле с Россией. Однако оно не допускает обхода западных санкций и не становится площадкой для такого обхода. Мы понимаем все риски, связанные с вторичные санкции, поэтому мы внимательно следим за нашей торговлей со всеми партнерами", – сказал чиновник.

Казахстан и РФ входят в Евразийский экономический союз, в рамках которого товары перевозятся без таможенного контроля, пишет FT.  В июне 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Астана не хочет нарушать западные санкции в сотрудничестве с РФ, а в декабре того же года МИД Казахстана признал негативное влияние санкций против России на экономику страны.

Авторы статьи отмечают, что Россия остается крупнейшим торговым партнером Казахстана. По данным Reuters, его экспорт в 2022 году вырос на четверть до $8,8 млрд. 

В последнее время российские компании все чаще обращаются к казахстанским партнерам с просьбой помочь им обойти западные санкции и импортировать товары.  В числе того, в чем заинтересована Россия –  промышленное оборудование, передовая электроника и даже материалы для изготовления банковских карт.

Контекст:

Санкции против России были введены в ответ на ее агрессию в отношении Украины еще в 2014 году. После полномасштабного вторжения российских войск 24 февраля 2022 года ограничения существенно расширили.

В частности, в феврале 2023 года Европейский союз утвердил уже 10-й санкционный пакет против России.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 11,4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, Казахстан, санкции, импорт, граница, торговля
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