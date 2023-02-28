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Блинкен приехал в Казахстан. Токаев поблагодарил США за поддержку суверенитета и передал "наилучшие пожелания" Байдену

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Блинкен и Токаев отметили, что США и Казахстан связывают прочные отношения
Блинкен и Токаев отметили, что США и Казахстан связывают прочные отношения
Фото: akorda.kz

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Астану (Казахстан) с официальным визитом. Об этом сообщили сам Блинкен в Twitter и пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

В ходе визита Блинкен встретился с главой МИД Казахстана Мухтаром Тилеуберди.

"США гордятся установленным расширенным стратегическим партнерством с Казахстаном, основанным на содействии процветанию, укреплению безопасности и поддержке суверенитета в Центральной Азии", – написал Блинкен по итогам встречи.

Токаев на встрече с Блинкеном заявил, что с момента установления дипломатических отношений Казахстан и США "выстроили образцовое взаимодействие" как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

ОН отметил, что США являются одним из крупнейших инвесторов Казахстана с общим объемом инвестиций более $62 млрд.

"Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить нашу признательность за постоянную и твердую поддержку Соединенными Штатами нашей независимости, территориальной целостности и суверенитета", – добавил Токаев. 

В свою очередь госсекретарь США "дал высокую оценку политическим и экономическим преобразованиям в Казахстане", сообщает пресс-служба Токаева. 

"Нас связывают прочные отношения, и они будут только укрепляться. Мы привержены этому курсу. В то же время мы благодарны вас и вашу команду за то, что вы собрали центральноазиатских партнеров сегодня здесь, в Астане. Я надеюсь, что мы вместе с коллегами – министрами иностранных дел – примем участие в еще более конкретной работе по объединению региона, создавая более прочные связи, более тесно взаимодействуя, ориентируясь на практические вещи. Думаю, что это пойдет на пользу и народам Центральной Азии, и Соединенным Штатам", – сказал Блинкен.

В завершение беседы Токаев передал наилучшие пожелания президенту США Джо Байдену, отметили в пресс-службе. 

Контекст:

Поездка Блинкена в Казахстан, Узбекистан и Индию запланирована с 28 февраля по 3 марта 2023 года, сообщается на сайте Госдепа. 

28 февраля он в Астане встречается с высокопоставленными должностными лицами Казахстана "для углубления двустороннего сотрудничества".

Также он примет участие в министерской встрече C5+1 с представителями каждого из пяти государств Центральной Азии. Встреча будет посвящена укреплению экономического, энергетического и экологического сотрудничества, а также сотрудничества в сфере безопасности между США, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном.

Затем он отправится в Узбекистан, а 1 марта  в Индию для участия во встрече министров иностранных дел G20 и для встречи с членами правительства Индии.

Теги: США, Казахстан, Азия, Астана, Энтони Блинкен, визит, Касым-Жомарт Токаев
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