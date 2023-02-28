Блинкен приехал в Казахстан. Токаев поблагодарил США за поддержку суверенитета и передал "наилучшие пожелания" Байдену

В ходе визита Блинкен встретился с главой МИД Казахстана Мухтаром Тилеуберди.

"США гордятся установленным расширенным стратегическим партнерством с Казахстаном, основанным на содействии процветанию, укреплению безопасности и поддержке суверенитета в Центральной Азии", – написал Блинкен по итогам встречи.

Great meeting with Foreign Minister Tileuberdi today in Astana. The United States is proud to have an established enhanced strategic partnership with Kazakhstan built upon promoting prosperity, strengthening security, and supporting sovereignty in Central Asia. pic.twitter.com/ROqx2c9LY2 — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 28, 2023

Токаев на встрече с Блинкеном заявил, что с момента установления дипломатических отношений Казахстан и США "выстроили образцовое взаимодействие" как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

ОН отметил, что США являются одним из крупнейших инвесторов Казахстана с общим объемом инвестиций более $62 млрд.

"Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить нашу признательность за постоянную и твердую поддержку Соединенными Штатами нашей независимости, территориальной целостности и суверенитета", – добавил Токаев.

В свою очередь госсекретарь США "дал высокую оценку политическим и экономическим преобразованиям в Казахстане", сообщает пресс-служба Токаева.

"Нас связывают прочные отношения, и они будут только укрепляться. Мы привержены этому курсу. В то же время мы благодарны вас и вашу команду за то, что вы собрали центральноазиатских партнеров сегодня здесь, в Астане. Я надеюсь, что мы вместе с коллегами – министрами иностранных дел – примем участие в еще более конкретной работе по объединению региона, создавая более прочные связи, более тесно взаимодействуя, ориентируясь на практические вещи. Думаю, что это пойдет на пользу и народам Центральной Азии, и Соединенным Штатам", – сказал Блинкен.

В завершение беседы Токаев передал наилучшие пожелания президенту США Джо Байдену, отметили в пресс-службе.