Зеленский позвонил Токаеву. Президенты обсудили вопросы гуманитарных связей

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

"Главы государств обсудили вопросы гуманитарных связей между Казахстаном и Украиной", – сказано в сообщении.

При этом Токаев подтвердил позицию Казахстана по поводу дипломатического решения войны России против Украины на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права.

Пресс-служба Зеленского пока не сообщала о разговоре украинского лидера с Токаевым.