Зеленский позвонил Токаеву. Президенты обсудили вопросы гуманитарных связей

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны.
"Главы государств обсудили вопросы гуманитарных связей между Казахстаном и Украиной", – сказано в сообщении.
При этом Токаев подтвердил позицию Казахстана по поводу дипломатического решения войны России против Украины на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права.
Пресс-служба Зеленского пока не сообщала о разговоре украинского лидера с Токаевым.
После нападения РФ на Украину Казахстан, по данным источников американского телеканала NBC News, отказал России в просьбе отправить своих военных в Украину. МИД Казахстана заявил, что страна заинтересована в том, чтобы Украина оставалась независимым и территориально целостным государством.
В июне на форуме в России Токаев в присутствии Путина заявил, что "ЛДНР" – "квазигосударственные территории" и Казахстан не будет их признавать.
Кроме того, глава Казахстана говорил, что не будет нарушать западные санкции против России, хотя и не откажется от "союзнических обязательств" с ней.
После этого Токаев встречался с Путиным и заявил, что у них состоялась "очень хорошая встреча", а Путин был "очень спокойным и уверенным". Токаев пояснил свой отказ принципом Устава ООН. "С моей точки зрения, территориальная целостность государств должна преобладать", – сказал он.
В июле президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Токаевым и поблагодарил его за непризнание так называемых "ЛДНР".