Скандал в Казахстане. Партия исключила депутата парламента за поддержку России

Партия уже обратилась в ЦИК с запросом о прекращении депутатского мандата Абильдаева, говорится в сообщении.

В комментарии "Радио Азаттык" Абильдаев сказал, что согласен с решением об исключении его из партийных рядов и не хочет своим словом "подставлять партию" перед выборами.

"Нам нужно понять одно: говоря "национал-патриоты", твердя "национал", только бы не стать как Украина", – добавил депутат.

18 января на "Радио Азаттык" появилось интервью Абильдаева, в котором он заявил, что поддерживает Россию, которая вторглась на территорию Украины и продолжает уничтожать ее и убивать мирное население. Риторика Абильдаева по отношению к Западу напомнила нарративы российской пропаганды, отметило издание.

В тот же день "Ак жол" сообщила, что созывает пленум национального совета после высказываний ее депутата о войне в Украине. Сообщение появилось вечером 18 января в Telegram-канале председателя партии "Ак жол" Азата Перуашева. В нем отмечалось, что заявления Абильдаева противоречат позиции партии, а также нарушают партийную и депутатскую этику. Глава партии подчеркнул, что она уважает независимость и территориальную целостность как самого Казахстана, так и дружественных государств.