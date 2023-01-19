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Скандал в Казахстане. Партия исключила депутата парламента за поддержку России

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В парламенте Казахстана хотят лишить депутата мандата за поддержку РФ
В парламенте Казахстана хотят лишить депутата мандата за поддержку РФ
Фото: parlam.kz

Член мажилиса парламента Казахстана Азамат Абильдаев, поддержавший политику президента России Владимира Путина и военное вторжение в Украину, исключен из рядов партии "Ак жол" – одной из трех, заседающих в казахстанском парламенте. Об этом говорится в пресс-релизе партии от 19 января.

Партия уже обратилась в ЦИК с запросом о прекращении депутатского мандата Абильдаева, говорится в сообщении.

В комментарии "Радио Азаттык" Абильдаев сказал, что согласен с решением об исключении его из партийных рядов и не хочет своим словом "подставлять партию" перед выборами.

"Нам нужно понять одно: говоря "национал-патриоты", твердя "национал", только бы не стать как Украина", – добавил депутат.

18 января на "Радио Азаттык" появилось интервью Абильдаева, в котором он заявил, что поддерживает Россию, которая вторглась на территорию Украины и продолжает уничтожать ее и убивать мирное население. Риторика Абильдаева по отношению к Западу напомнила нарративы российской пропаганды, отметило издание.

В тот же день "Ак жол" сообщила, что созывает пленум национального совета после высказываний ее депутата о войне в Украине. Сообщение появилось вечером 18 января в Telegram-канале председателя партии "Ак жол" Азата Перуашева. В нем отмечалось, что заявления Абильдаева противоречат позиции партии, а также нарушают партийную и депутатскую этику. Глава партии подчеркнул, что она уважает независимость и территориальную целостность как самого Казахстана, так и дружественных государств.

Контекст:

После нападения РФ на Украину Казахстан, по данным источников американского телеканала NBC News, отказал России в просьбе отправить своих военных в Украину. МИД Казахстана заявил, что страна заинтересована в том, чтобы Украина оставалась независимым и территориально целостным государством.

Кроме того, в июне на форуме в России президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в присутствии Путина заявил, что "ЛДНР" – квазигосударственные территории, которые Казахстаном не признаются.

После этого Токаев встречался с Путиным и заявил, что у них состоялась "очень хорошая встреча", а Путин был "очень спокойным и уверенным". Токаев пояснил свой отказ принципом Устава ООН. "С моей точки зрения, территориальная целостность государств должна преобладать", – сказал он.

Теги: Казахстан, депутаты, парламент, скандал, война России против Украины, партия
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