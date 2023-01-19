Скандал в Казахстане. Партия исключила депутата парламента за поддержку России

Партия уже обратилась в ЦИК с запросом о прекращении депутатского мандата Абильдаева, говорится в сообщении.
В комментарии "Радио Азаттык" Абильдаев сказал, что согласен с решением об исключении его из партийных рядов и не хочет своим словом "подставлять партию" перед выборами.
"Нам нужно понять одно: говоря "национал-патриоты", твердя "национал", только бы не стать как Украина", – добавил депутат.
18 января на "Радио Азаттык" появилось интервью Абильдаева, в котором он заявил, что поддерживает Россию, которая вторглась на территорию Украины и продолжает уничтожать ее и убивать мирное население. Риторика Абильдаева по отношению к Западу напомнила нарративы российской пропаганды, отметило издание.
В тот же день "Ак жол" сообщила, что созывает пленум национального совета после высказываний ее депутата о войне в Украине. Сообщение появилось вечером 18 января в Telegram-канале председателя партии "Ак жол" Азата Перуашева. В нем отмечалось, что заявления Абильдаева противоречат позиции партии, а также нарушают партийную и депутатскую этику. Глава партии подчеркнул, что она уважает независимость и территориальную целостность как самого Казахстана, так и дружественных государств.
После нападения РФ на Украину Казахстан, по данным источников американского телеканала NBC News, отказал России в просьбе отправить своих военных в Украину. МИД Казахстана заявил, что страна заинтересована в том, чтобы Украина оставалась независимым и территориально целостным государством.
Кроме того, в июне на форуме в России президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в присутствии Путина заявил, что "ЛДНР" – квазигосударственные территории, которые Казахстаном не признаются.
После этого Токаев встречался с Путиным и заявил, что у них состоялась "очень хорошая встреча", а Путин был "очень спокойным и уверенным". Токаев пояснил свой отказ принципом Устава ООН. "С моей точки зрения, территориальная целостность государств должна преобладать", – сказал он.