Казахстанская диаспора открыла "юрту несокрушимости" в Киеве и анонсировала установку еще четырех – в Одессе, Харькове, Львове и Черкасской области

"Юрта несокрушимости" – это пункт обогрева с альтернативным источником энергии. Киевская юрта – уже второй такой пункт обогрева, построенный казахстанской диаспорой.

Идея проекта принадлежит межпарламентской группе "Украина – Казахстан", его реализовали казахстанский бизнесмен Даулет Нуржанов и казахстанская диаспора, отмечает "АрміяInform". По данным казахстанской редакции Forbes, Нуржанов занимает 39-е место в рейтинге богатейших людей Казахстана. СМИ оценивает его состояние в $168 млн. Он руководит компанией Kusto Agro, которая арендует в Украине 24 тыс. га земли и ведет бизнес в Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областях.

На открытии юрты в Киеве посетителей угощали пловом, кумысом и другими блюдами. Юрта построена казахстанскими мастерами, по традиционной технологии. Ее площадь – около 60 м², каркас деревянный. На стенах – ковры с вышивкой.

Один из соорганизаторов проекта Василий Нагорняк рассказал "Суспільному", что изначально планировали закупить 10 таких юрт для установки в украинских городах, но у производителя в наличии было только шесть. По его словам, диаспора намерена установить "юрты несокрушимости" также в Одессе, Львове, Харькове и Черкасской области.

"В Черкасской области я рассматриваю несколько локаций. Это будет либо село Моренцы, где родился Тарас Шевченко, либо это будут Буки, где красивый Буцкий каньон – туристическое место. А в Киеве у нас запланировано, чтобы она стояла до конца марта. А дальше будем видеть, если горожане будут просить, мы оставим ее на чуть-чуть дольше", – рассказал он.