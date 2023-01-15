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Казахстанская диаспора открыла "юрту несокрушимости" в Киеве и анонсировала установку еще четырех – в Одессе, Харькове, Львове и Черкасской области

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Диаспора намерена установить еще четыре такие юрты
Диаспора намерена установить еще четыре такие юрты
Фото: Анна Хорошун / suspilne.media

14 января в парке Шевченко в Киеве открыли "юрту несокрушимости", сообщают "Суспільне" и "АрміяInform".

"Юрта несокрушимости" – это пункт обогрева с альтернативным источником энергии. Киевская юрта – уже второй такой пункт обогрева, построенный казахстанской диаспорой. 

Идея проекта принадлежит межпарламентской группе "Украина – Казахстан", его реализовали казахстанский бизнесмен Даулет Нуржанов и казахстанская диаспора, отмечает "АрміяInform". По данным казахстанской редакции Forbes, Нуржанов занимает 39-е место в рейтинге богатейших людей Казахстана. СМИ оценивает его состояние в $168 млн. Он руководит компанией Kusto Agro, которая арендует в Украине 24 тыс. га земли и ведет бизнес в Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областях. 

На открытии юрты в Киеве посетителей угощали пловом, кумысом и другими блюдами. Юрта построена казахстанскими мастерами, по традиционной технологии. Ее площадь – около 60 м², каркас деревянный. На стенах – ковры с вышивкой. 

Один из соорганизаторов проекта Василий Нагорняк рассказал "Суспільному", что изначально планировали закупить 10 таких юрт для установки в украинских городах, но у производителя в наличии было только шесть. По его словам, диаспора намерена установить "юрты несокрушимости" также в Одессе, Львове, Харькове и Черкасской области. 

"В Черкасской области я рассматриваю несколько локаций. Это будет либо село Моренцы, где родился Тарас Шевченко, либо это будут Буки, где красивый Буцкий каньон – туристическое место. А в Киеве у нас запланировано, чтобы она стояла до конца марта. А дальше будем видеть, если горожане будут просить, мы оставим ее на чуть-чуть дольше", – рассказал он. 

Контекст:

Первую такую юрту установили в Буче Киевской области 6 января. В МИД России тогда обеспокоились сообщениями об открытии юрты. Представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров ответил, что его страна не видит проблем в реализации проекта. 

"Ну установили, и дальше что? Юрта – это традиционное жилище кочевников, оно легко собирается, легко переносится на новое место, экологически чистое. Наверное, поэтому выбор пал у казахстанских бизнесменов именно на этот вид жилья. Это частная инициатива наших казахстанских меценатов, которые решили помочь украинскому народу. Ни комментировать, ни запрещать это мы не можем", – сказал он и отметил, что гордится юртой

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, Львов, Одесса, Харьков, Казахстан, Черкасская область, война России против Украины, бизнесмен
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