В Казахстане признали недействительным закон об "отце нации", который гарантировал Назарбаеву неприкосновенность и привилегии

Конституционный суд Казахстана признал закон об "отце нации" неконституционным. Этим статусом и соответствующими привилегиями в Казахстане был наделен Назарбаев

С запросом об отмене соответствующей нормы в КС обратилась группа парламентариев. Конституционный суд постановил, что в соответствии с результатами референдума от 5 июня 2022 года в конституции Казахстана отсутствуют правовые основания для сохранения данного закона.

Решение вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории Казахстана, окончательным и обжалованию не подлежит, сказано в документе.

Закон "О первом президенте – елбасы" предусматривал привилегии для Назарбаева и членов его семьи. В частности, первый президент Казахстана обладал неприкосновенностью и не мог быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в период исполнения им президентских полномочий. Также иммунитет касался его имущества и активов его семьи.

5 июня в Казахстане состоялся референдум по внесению поправок в конституцию, которые реформировали систему власти в стране и лишили особого статуса первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Инициатором референдума стал действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Провести политические преобразования он пообещал после массовых протестов в январе 2022 года. В поддержку поправок, предложенных Токаевым, проголосовали 77,18% избирателей.