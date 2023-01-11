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В Казахстане признали недействительным закон об "отце нации", который гарантировал Назарбаеву неприкосновенность и привилегии

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Конституционный суд Казахстана признал закон об "отце нации" неконституционным. Этим статусом и соответствующими привилегиями в Казахстане был наделен Назарбаев
Конституционный суд Казахстана признал закон об "отце нации" неконституционным. Этим статусом и соответствующими привилегиями в Казахстане был наделен Назарбаев

В Казахстане признали неконституционным закон о елбасы ("отце нации"). Документ гарантировал первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву, обладавшему этим статусом, иммунитет от преследований и ряд привилегий. Об этом сообщается в решении Конституционного суда Казахстана, опубликованном 10 января 2023 года на сайте суда.

С запросом об отмене соответствующей нормы в КС обратилась группа парламентариев. Конституционный суд постановил, что в соответствии с результатами референдума от 5 июня 2022 года в конституции Казахстана отсутствуют правовые основания для сохранения данного закона.

Решение вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории Казахстана, окончательным и обжалованию не подлежит, сказано в документе.

Закон "О первом президенте – елбасы" предусматривал привилегии для Назарбаева и членов его семьи. В частности, первый президент Казахстана обладал неприкосновенностью и не мог быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в период исполнения им президентских полномочий. Также иммунитет касался его имущества и активов его семьи.

5 июня в Казахстане состоялся референдум по внесению поправок в конституцию, которые реформировали систему власти в стране и лишили особого статуса первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Инициатором референдума стал действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Провести политические преобразования он пообещал после массовых протестов в январе 2022 года. В поддержку поправок, предложенных Токаевым, проголосовали 77,18% избирателей.

Контекст:

Назарбаев был бессменным президентом Казахстана в течение пяти президентских сроков – с апреля 1990 года до своей отставки в марте 2019 года

Во время протестов в Казахстане в январе 2022 года одним из требований митингующих был полный уход Назарбаева из власти. СМИ писали, что во время протестов политик с семьей покинул страну, однако 8 января пресс-секретарь заявил, что Назарбаев находится в столице Казахстана и оказывает поддержку Токаеву.

9 января 2022 года Назарбаев самостоятельно решил передать пост председателя Совета безопасности республики Токаеву. 

5 января 2022 года Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана.

Теги: Казахстан, Конституционный Суд, Нурсултан Назарбаев, неприкосновенность, власть, Касым-Жомарт Токаев
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