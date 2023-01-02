Сейсембаев: В январе в Казахстане была попытка госпереворота – Назарбаев хотел снести Токаева

"Я остаюсь при мнении, что клан Назарбаева хотел снести Токаева. И сейчас правда потихоньку вылезает наружу. В частности, показания бывшего председателя комитета нацбезопасности. Это действительно была попытка государственного переворота. И я считаю, что это дела старого клана – никаких террористов не было. Они просто воспользовались первичным толчком народного возмущения, а дальше уже подхватили это дело и попытались смести власть. Они хотели, чтобы Токаев покинул страну. Но так не произошло, к счастью", – сказал Сейсембаев.

По его словам, сейчас ситуация в Казахстане спокойная, "страна развивается".

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