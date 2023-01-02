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Сейсембаев: В январе в Казахстане была попытка госпереворота – Назарбаев хотел снести Токаева

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По словам Сейсембаева, сейчас ситуация в Казахстане спокойная, "страна развивается"
По словам Сейсембаева, сейчас ситуация в Казахстане спокойная, "страна развивается"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Протесты в Казахстане в начале прошлого года были попыткой первого президента страны Нурсултана Назарбаева отстранить от власти действующего главу государства Касыма-Жомарта Токаева. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил казахстанский инвестор и меценат, общественный деятель и бизнесмен Маргулан Сейсембаев.

"Я остаюсь при мнении, что клан Назарбаева хотел снести Токаева. И сейчас правда потихоньку вылезает наружу. В частности, показания бывшего председателя комитета нацбезопасности. Это действительно была попытка государственного переворота. И я считаю, что это дела старого клана – никаких террористов не было. Они просто воспользовались первичным толчком народного возмущения, а дальше уже подхватили это дело и попытались смести власть. Они хотели, чтобы Токаев покинул страну. Но так не произошло, к счастью", – сказал Сейсембаев.

По его словам, сейчас ситуация в Казахстане спокойная, "страна развивается".

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В первые дни января 2022 года Казахстан охватили массовые протесты. Акции, начавшиеся как локальные митинги против повышения цен на сжиженный газ, приобрели общенациональный и политический характер. Одним из требований протестующих был полный уход Назарбаева из власти.

5 января Токаев заявил о "террористической угрозе" в связи с протестами и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Россия. В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан "миротворческие силы". Вскоре они "приступили к выполнению задач" в этой стране.

После протестов Токаев отправил правительство в отставку и сместил Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Родственники Назарбаева потеряли высокие посты в государственных учреждениях и компаниях.

В июне в Казахстане провели конституционную реформу – Токаев обещал политические преобразования после протестов. Согласно принятым поправкам, Казахстан преобразуется в президентскую республику с доминирующими полномочиями парламента, а Назарбаев лишен статуса "елбасы".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Кыргызстан, Казахстан, Нурсултан Назарбаев, Касым-Жомарт Токаев, Маргулан Сейсембаев, протесты в Казахстане 2022
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