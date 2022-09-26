Племянник Назарбаева приговорен к шести годам лишения свободы

В приговоре отмечается, что Сатыбалды нельзя занимать посты на госслужбе сроком на 10 лет Фото: sputnik.kz

Суд города Астаны осудил Сатыбалды по обвинению в хищении в особо крупном размере в АО "Казахтелеком" и АО "ЦТС". Ему были предъявлены обвинения по статьям "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием" и "Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному".

В приговоре суда отмечается, что Сатыбалды нельзя занимать посты на государственной службе сроком на 10 лет.

Ранее прокурор Жангельды Есебаев просил суд назначить Сатыбалды шесть лет лишения свободы. Сам племянник Назарбаева заявил в суде, что поддерживает процессуальное соглашение и "все, что озвучил прокурор".

Кроме того, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, сообщили Tengrinews.kz, внесено представление о лишении Сатыбалды звания генерал-майора органов нацбезопасности, а также орденов "Курмет" и "Парасат".