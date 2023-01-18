В Казахстане ужесточили порядок пребывания иностранцев без визы

Мене чем за месяц из РФ в Казахстан выехало более 200 тыс. человек Фото: ЕРА

В постановлении правительства, которое размещено в базе данных нормативных правовых актов Казахстана, прописано, что иммигранты могут находиться в стране 30 календарных дней со дня пересечения границы, а суммарно – 90 дней за полгода (180 дней).

Для граждан, прибывших из стран Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия), время пребывания ограничили 90 календарными днями за полгода.

"Ранее иностранцы могли выехать за пределы Казахстана и снова въехать, чтобы обнулить максимальный срок пребывания в стране. [...] В прошлой редакции правил отсутствовало ограничение на пребывание иностранцев в стране в течение полугодового периода", – пишет издание.

Informburo.kz в МВД Казахстана объяснили, что закон обратной силы не имеет.

"Иммигранты, которые уже находятся в Казахстане и хотят "обновить" срок пребывания в стране путем пересечения границы, еще могут это сделать до 27 января. Именно в этот день новая редакция постановления официально начнет действовать", – говорится в сообщении.