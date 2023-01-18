В Казахстане ужесточили порядок пребывания иностранцев без визы

В постановлении правительства, которое размещено в базе данных нормативных правовых актов Казахстана, прописано, что иммигранты могут находиться в стране 30 календарных дней со дня пересечения границы, а суммарно – 90 дней за полгода (180 дней).
Для граждан, прибывших из стран Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия), время пребывания ограничили 90 календарными днями за полгода.
"Ранее иностранцы могли выехать за пределы Казахстана и снова въехать, чтобы обнулить максимальный срок пребывания в стране. [...] В прошлой редакции правил отсутствовало ограничение на пребывание иностранцев в стране в течение полугодового периода", – пишет издание.
Informburo.kz в МВД Казахстана объяснили, что закон обратной силы не имеет.
"Иммигранты, которые уже находятся в Казахстане и хотят "обновить" срок пребывания в стране путем пересечения границы, еще могут это сделать до 27 января. Именно в этот день новая редакция постановления официально начнет действовать", – говорится в сообщении.
Изменения в законодательстве Казахстана происходят на фоне наплыва в страну жителей РФ после объявления в России осенью 2022 года "частичной мобилизации" граждан для пополнения войск, вторгшихся в Украину.
В октябре глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов сообщал, что менее чем за месяц из РФ в Казахстан въехало более 200 тыс. граждан, а выехало более 147 тыс., отмечал "Казинформ".