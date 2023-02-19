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Казахстанский бизнесмен Джакишев: Когда Путин приезжал с Ельциным в Казахстан, он лебезил перед Назарбаевым

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По словам очевидца, когда-то Путин лебезил перед Назарбаевым
По словам очевидца, когда-то Путин лебезил перед Назарбаевым
Фото: EPA

Когда Владимир Путин еще в качестве премьер-министра России приезжал с тогдашним президентом РФ Борисом Ельциным в Казахстан, то лебезил перед возглавлявшим страну Нурсултаном Назарбаевым, а теперь считает окружающие страны провинциями, "которые разбежались без его ведома".

Такое мнение выразил казахстанский бизнесмен Мухтар Джакишев в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Я помню, знаете, еще самого первого Путина: который был премьер-министром. Он приезжал сюда и говорил: "Вы мудрый руководитель, вы поможете, подскажете". Вот только-только перед его назначением. Это был другой: лебезящий немножко... Он приезжал с Ельциным и такой, знаете, перед Назарбаевым лебезил тогда. Потому что он тогда не был еще президентом. А потом, уже в 2006 году, он уже начинал зубы показывать", – рассказал Джакишев. 

Он отметил, что Путину "сильно не понравилось", когда Джакишев, бывший тогда главой госкомпании "Казатомпром", отказался подписывать невыгодное для Казахстана соглашение.

"Ему не понравилось, что Назарбаев меня не одернул, а как-то так попытался замять этот скандал. И он, честно говоря, немножко опешил. Они же, видите, привыкли к тому, что любой чиновник держится за свое рабочее кресло и так далее. И он немножко был ошарашен, когда я сказал, что я не буду подписывать, а заявление напишу. Он на меня удивленно посмотрел: "Откуда такой взялся зверь?" У него тон сразу как-то так сбавился. Тогда он уже был такой: достаточно... А сейчас, я думаю, он всех считает провинцией, которые разбежались без его ведома, а сейчас он их всех к ноге – и "все ко мне давайте, собирайтесь до кучи", – описал свои впечатления Джакишев. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В августе 1999 года Путин стал премьер-министром РФ, с 2000 года возглавляет Россию. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок.

В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.

Перед выборами 2012 года срок президентских полномочий был увеличен с четырех до шести лет. В 2020 году в России был принят закон об обнулении президентских сроков Путина. Документ позволяет Путину остаться на посту главы государства до 2036 года. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Казахстан, Борис Ельцин, Нурсултан Назарбаев, президент, Мухтар Джакишев
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