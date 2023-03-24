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США наложили новые санкции на белорусских чиновников, автозаводы и личный самолет Лукашенко

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Под ограничения попал Boeing 737, которым пользуются Лукашенко и его родственники
Под ограничения попал Boeing 737, которым пользуются Лукашенко и его родственники
Фото: ЕРА

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США ввело санкции против ряда физических лиц и предприятий Беларуси. Об этом 24 марта сообщает сайт американского минфина.

Санкции являются реакцией США на репрессии против демократического движения и гражданского общества на президентских выборах Беларуси в августе 2020 года, говорится в сообщении. Кроме того, американская администрация намерена принять меры против белорусских властей за участие в войне, развязанной Россией против Украины.

“Авторитарный режим [самопровозглашенного президента Беларуси Александра] Лукашенко полагается на государственные предприятия и ключевых чиновников, чтобы получать значительные доходы, которые позволяют проводить репрессивные действия против белорусского народа. Мы по-прежнему привержены возложению ответственности на режим Лукашенко за его подавление демократии и поддержку путинской войны”, – заявил заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.

Под ограничения попадают два государственных предприятия: ООО "Белорусский автомобильный завод" и ОАО "Минский автомобильный завод".

В санкционный список США также добавлены директор завода директор завода "БелАЗ" Сергей Никифорович, директор завода "МАЗ" Валерий Иванкович, а также члены ЦИК Беларуси – Игорь Карпенко, Елена Балдовская, Денис Дук, Елена Кунцевич, Александр Ткачев, Екатерина Федосенко и Александр Южик. 

Сообщается также, что ограничения наложены на частный самолет Boeing 737, который используют лично Лукашенко и его родственники.

"Лукашенко имеет эксклюзивный доступ к борту EW-001PA и другим частным самолетам и использует их для личных поездок. Кроме того, Лукашенко использовал EW-001PA со своей семьей и другими членами своего окружения для международных поездок", – объяснили в минфине США.

Контекст:

Беларусь с начала полномасштабного вторжения РФ является участником войны, так как с ее территории заходили российские войска в Украину. Также Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов. 

4 октября 2022 года Александр Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси, признал, что его страна принимает участие в войне России против Украины, но белорусы "никого не убивают и никуда не посылают своих военных".

19 декабря президент России Владимир Путин отправился в Минск для переговоров с Лукашенко. Обсуждение включало разговор о "едином оборонном пространстве". Американский Институт исследования войны (ISW) пришел к выводу, что Лукашенко, вероятно, отклонил усилия Путина по принуждению Беларуси к участию в войне против Украины.

В 2022 году Евросоюз наложил на Беларусь ряд санкций за причастность к военному вторжению России в Украину. В частности, ограничения ввели против ряда белорусских банков, которым запретили пользоваться международной межбанковской системой SWIFT, и центрального банка Беларуси. ЕС также запретил ввоз в Беларусь банкнот евро и наложил ограничения на торговлю с ней.

Теги: США, Беларусь, Александр Лукашенко, ЦИК, санкции, самолет, минфин США
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