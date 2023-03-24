США наложили новые санкции на белорусских чиновников, автозаводы и личный самолет Лукашенко

Санкции являются реакцией США на репрессии против демократического движения и гражданского общества на президентских выборах Беларуси в августе 2020 года, говорится в сообщении. Кроме того, американская администрация намерена принять меры против белорусских властей за участие в войне, развязанной Россией против Украины.

“Авторитарный режим [самопровозглашенного президента Беларуси Александра] Лукашенко полагается на государственные предприятия и ключевых чиновников, чтобы получать значительные доходы, которые позволяют проводить репрессивные действия против белорусского народа. Мы по-прежнему привержены возложению ответственности на режим Лукашенко за его подавление демократии и поддержку путинской войны”, – заявил заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.

Под ограничения попадают два государственных предприятия: ООО "Белорусский автомобильный завод" и ОАО "Минский автомобильный завод".

В санкционный список США также добавлены директор завода директор завода "БелАЗ" Сергей Никифорович, директор завода "МАЗ" Валерий Иванкович, а также члены ЦИК Беларуси – Игорь Карпенко, Елена Балдовская, Денис Дук, Елена Кунцевич, Александр Ткачев, Екатерина Федосенко и Александр Южик.

Сообщается также, что ограничения наложены на частный самолет Boeing 737, который используют лично Лукашенко и его родственники.

"Лукашенко имеет эксклюзивный доступ к борту EW-001PA и другим частным самолетам и использует их для личных поездок. Кроме того, Лукашенко использовал EW-001PA со своей семьей и другими членами своего окружения для международных поездок", – объяснили в минфине США.